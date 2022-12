Goslarer SC holt sich den Fortuna-Cup

In der Vorrunde siegten Dennis Schwarz und Fortuna Lebenstedt (in Rot) noch gegen den Goslarer SC. Am Ende jubelten die Harzer über den Turniersieg beim Fortuna-Cup und die Gastgeber holten Platz 3.

Während die Vorrunde beim Fortuna-Cup in der Amselstieghalle in Lebenstedt ohne große Überraschungen über die Bühne gegangen war, sahen die 430 zahlenden Zuschauer in der K.o.-Phase zwei eher unerwartete Ergebnisse in den Halbfinals. Die beiden ungeschlagenen Gruppensieger Freie Turner Braunschweig und Fortuna Lebenstedt fanden sich im Penalty-Schießen um Platz 3 wieder, wo sich die Gastgeber durchsetzten. Während sich der Goslarer SC im Finale gegen Arminia Adersheim den letzten Fußball-Titel des Jahres sicherte.

Halbfinals

Goslarer SC – FT Braunschweig 1:0. Ein hochklassiges Spiel boten der Goslarer SC und die FT Braunschweig im ersten Halbfinale des Abends. Beide Mannschaften spielten von Anfang an mit offenem Visier, wobei vor allem die zwei Klassen tiefer spielenden Goslarer gute Möglichkeiten zur Führung hatten. Gleichzeitig betrieb der Oberligist aus Braunschweig ebenfalls Chancenwucher. 90 Sekunden vor Schluss ging dann der Bezirksligist aus dem Harz mit 1:0 in Führung. Im Anschluss warfen die Freien Turner alles nach vorne, belohnten sich aber nicht mit dem Ausgleich und verpassten nach einer fast perfekten Vorrunde den Einzug ins Finale. Dafür qualifizierte sich etwas überraschend der Goslarer SC, auch, weil die Braunschweiger zu viele Möglichkeiten ungenutzt ließen.

Fortuna Lebenstedt – Arminia Adersheim 0:2. Die effizientere Mannschaft aus Adersheim folgte dem Goslarer SC ins Endspiel um den Fortuna-Cup 2022. Spielertrainer Garrit Golombek und Holger Barbier erwischten die Gastgeber zweimal eiskalt, denn Fortuna zeigte in Halbfinale 2 das größere Engagement. Allerdings blieb die Mannschaft von Trainer Daniel Reinsch zu harmlos bei ihren Abschlüssen. Nach der 2:0-Führung spielten die Arminen die Zeit clever runter und ließen Ball und Gegner geschickt laufen. Jan Pote hatte noch die besten Möglichkeiten, um seine Fortuna zurück ins Spiel zu bringen, doch er scheiterte mit seinen Versuchen einmal am Pfosten und einmal an Adersheim-Keeper Tim-Hendrik Laas, der den Schuss noch von der Linie kratzte. So ging es für die Krähenrieder ins Penalty-Schießen um Platz 3

Penalty-Schießen um Platz 3

Fortuna Lebenstedt – FT Braunschweig 4:3. Im Penalty-Schießen (ähnlich wie beim Eishockey) behielten die Fortunen dann die Nerven. Vor allem Dennis Schwarz, der den entscheidenden Schuss im Tor zum 4:3 unterbrachte, nachdem die Freien Turner zweimal und die Fortuna einmal verschossen hatten. „Ich bin mit dem gesamten Turnier sehr zufrieden. Wir haben dem Publikum guten Hallenfußball geboten und sogar die Freien Turner im Shoot-out besiegt. “, erklärte im Anschluss Fortuna-Trainer Daniel Reinsch. Vor allem mit den Leistungen seiner Jungs in der Vorrunde war der Coach einverstanden. „Im Halbfinale gegen Adersheim war vielleicht sogar etwas mehr drin, ich habe uns streckenweise etwas besser gesehen“, so Reinsch.

Finale

Goslarer SC – Arminia Adersheim 4:2. Mit einem packenden Finale ging der Fortuna-Cup 2022 zu Ende. Die Überraschungsfinalisten brachten noch einmal etwas Budenzauber in die Amselstieghalle. Nachdem der Goslarer SC schnell mit 2:0 in Führung gegangen war, bemühte sich Adersheim um den Anschluss, der durch Spielertrainer Garrit Golombek gelang. Doch Goslar antwortete postwendend mit dem 3:1. Eine Minute vor dem Ende dann das 2:3 durch die Arminia, die im Anschluss auf den Ausgleich drängte. Doch Goslar blieb cool und machte erneut per Konter alles klar.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de