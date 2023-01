Erster „Sieglos-Spieltag“ für Lumberjacks Salzgitter

Lumberjack Steffen Müller blieb in seinen beiden Einzeln gegen Eilbek und Wolfenbüttel ohne Erfolg.

Mehr Legs gewonnen als der Gegner, aber trotzdem reichte es für den DC Lumberjacks Salzgitter im Spitzenspiel der 1. Darts-Bundesliga nicht zum Derbysieg bei den Bulldogs Wolfenbüttel, die damit ihre Tabellenführung ausbauten. Mit dem SC Eilbek teilten sich die Sölter zuvor beim 6:6-Unentschieden die Punkte.

Vor allem Sven Herre und Steffen Müller hatten sich viel vorgenommen und wollten gegen ihre ehemaligen Mannschaftskameraden der Bulldogs die Tabellenführung zurückerobern. Doch ausgerechnet ein ehemaliger Lumberjack stand den Söltern am Ende im Weg.

SC Eilbeck – Lumberjacks Salzgitter 6:6 (36:36). Vorher galt es jedoch, den starken Aufsteiger aus Hamburg in die Schranken zu weisen. Dieser hatte im ersten Spiel Ligaprimus Wolfenbüttel am Rande der ersten Saisonniederlage, doch die Gastgeber zogen gerade noch so den Kopf aus der Schlinge, indem sie alle vier Doppel gewannen und einen 3:5-Rückstand noch zum 7:5 drehten.

Mental etwas leichter hatten es da die Lumberjacks, denn nach den Einzeln stand es 4:4. Das frühe 0:3 egalisierten Denny Gastmann, Maik Switalla und Michael Bernt. Nico Schunke holte mit seinem 4:3 im letzten Einzel einen ganz wichtigen Zähler. Im siebten Leg gelang ihm eine perfekte Aufnahme mit 177 Punkten, mit denen er sich auf 144 Restpunkte stellte. Das High Finish verpasste er noch hauchdünn auf die Doppel-12, doch einen Versuch später war er im Ziel.

Lumberjacks Salzgitter vergeben ihre Matchdarts

Die Doppelpartien teilten sich beide Teams ebenfalls. Switalla/Gastmann und Markus Netuschil/Bernt sorgten für den sicheren Punktgewinn, während Herre/Müller um den Gesamtsieg kämpften. Im siebten Leg, dem so genannten Decider, hatten sie schon zwei Matchdarts, verpassten allerdings den Treffer ins obligatorische Doppelfeld. Das nutzten die Hamburger zum Remis aus.

Rico Wengatz – Marcel Erba 4:2

Arne Torikka – Dennis Günther 4:3

Felix Börner – Steffen Müller 4:2

Lukas Worm – Denny Gastmann 3:4

Kai Raila – Maik Switalla2:4

Thomas Richter – Michael Bernt3:4

Stefan Stefanov – Luca Schurig 4:1

Björn Ole Blohm – Nico Schunke 3:4

Wengatz/Worm – Schunke/Erba 4:1

Torikka/Börner – Switalla/Gastmann 1:4

Raila/Stefanov – Müller/Herre 4:3

Richter/Meyer – Netuschil/Bernt 0:4

Lumberjacks Salzgitter – Bulldogs Wolfenbüttel 5:7 (39:35). Den kleinen Dämpfer wollten die Lumberjacks schnell abhaken und sich neu auf das Spitzenspiel gegen die Bulldogs konzentrieren. Doch das nötige Quäntchen Glück machte anscheinend noch Pause. Fünf der acht Einzel gingen über die volle Distanz von sieben Legs und viermal ging der Punkt an die Gastgeber, obwohl die Sölter selbst immer die Chance auf den entscheidenden Dart bekommen hatten.

Denny Gastmann bekam für ein 128er-Finish einen Matchdart auf das Bullseye, sein Pfeil kratzte am Draht, blieb jedoch einen Millimeter außerhalb im Single Bull stecken. Maik Switalla und Marcel Erba vergaben mehrere Matchdarts, wobei vor allem Erba damit seinen 3:1-Vorsprung schmerzlich verlor. Als hätte es das Schicksal so gewollt, ging auch Markus Netuschil gegen Meik Dankers, der die Lumberjacks vor der Saison Richtung Wolfenbüttel verlassen hatte, in den Decider. Dort gelang Dankers zum richtigen Zeitpunkt eine 140, der er das 36er-Finish zum 2:6-Zwischenstand folgen ließ.

Beinahe aussichtslos ging es in die Doppel, hatten doch die Bulldogs alle vier gegen Hamburg gewonnen. Mit dem Mute der Verzweiflung bahnte sich allerdings ein kaum noch erwartetes Comeback an. Marcel Erba und Nico Schunke sowie Maik Switalla/Denny Gastmann verkürzten mit klaren 4:1-Erfolgen auf 4:6. Die früheren Bulldogs Sven Herre und Steffen Müller überraschten das vermeintlich stärkste Doppel der Wolfenbütteler ebenfalls mit 4:1. Davon ließen sich Markus Netuschil und Michael Bernt anstacheln. 1:3 lagen sie bereits zurück und hatten Matchdarts gegen sich.

Ausgerechnet ein ehemaliger Lumberjack besiegelt die Salzgitteraner Niederlage

Die Nerven der Wolfenbütteler flatterten und plötzlich ging es mit 3:3 in den Decider. Wieder lagen die Bulldogs weit vorne, hatten beim Stand von 232:32 die nächsten Matchdarts, zeigten aber erneut Nerven. So verkürzten Netuschil/Bernt auf 32:36 und hatten einen Wurf auf die Doppel-18, der knapp das Ziel verfehlte. Es war die Geschichte des Spiels, dass ausgerechnet Meik Dankers dann seinen dritten Dart in die Doppel-16 jagte und die Niederlage der Salzgitteraner besiegelte.

„Das war kein Spiel wie jedes andere. Ein Derby, und dann noch gegen die alten Kameraden, ist immer besonders. Wir haben es nach dem 2:6 noch einmal richtig spannend gemacht, aber es sollte nicht sein. So ist der Sport“, gratulierte Müller seinem alten Team fair.

Denny Gastmann – Dominik Schelze 3:4

Steffen Müller – Jens Ziegler 2:4

Michael Bernt – Arno Merk 4:1

Nico Schunke – Jörg Pillasch 4:3

Maik Switalla – Daniel Zygla3:4

Marcel Erba – Aaron Rahlfs 3:4

Sven Herre – Christian Helmecke2:4

Markus Netuschil – Meik Dankers 3:4

Erba/Schunke – Pillasch/Oliver Sahre 4:1

Switalla/Gastmann – Jakob Hahn/Helmecke 4:1

Herre/Müller – Rahlfs/Zygla 4:1

Netuschil/Bernt – Dankers/Schelze 3:4

