Mitgliederversammlung des TSV Hordorf

Hordorf Der Vorstand des TSV Hordorf lädt alle Mitglieder am Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr zur Jahresversammlung in das Dorfgemeinschaftshaus in Hordorf ein. Neben Ehrungen und Berichten des Vorsitzenden Klaus Dieckmann und der Abteilungsleiter stehen dieses Jahr auch wieder Vorstandswahlen auf der...