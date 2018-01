Neuling Pace rettet die Ehre von Team „Rise“

Es war die spannende Frage, wie die Fans reagieren würden. Die Antwort: gut. Nein, sehr gut sogar. „Es gab viele Wiederholungstäter, die von Beginn an richtig mitgegangen sind“, freute sich Björn Behrens, Mitorganisator der „We Love Wrestling“-Tour, die am Freitagabend zum zweiten Mal Station in...