„Wir nehmen die Regionalliga als Erfahrung mit“

Herr Mumme, glauben Sie nach der 0:3-Niederlage gegen Grün-Weiß Vallstedt noch an den Klassenerhalt? 1 Wir brauchen ein kleines Wunder, es liegt nicht mehr nur an uns, auch, weil Oldenburg wieder gepunktet hat. Die Punkte, die wir in der Hinserie in Oldenburg und Göttingen liegengelassen haben, fehlen uns. ...