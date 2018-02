Fußball-E-Junioren ermitteln Teilnehmer für Finalrunde

Hochbetrieb herrschte in der Sporthalle der Carl-Gotthard-Langhans-Berufschule in Wolfenbüttel, denn in zwei Zwischenrunden mit jeweils sechs Mannschaften sollten die Teilnehmer für die Endrunde der Fußball-Hallenkreismeisterschaft des NFV-Kreises Nordharz ermittelt werden. ...