Eisenbahner wandern seit 30 Jahren

Wolfenbüttel Mit einer gelungenen Fete honorierte der ESV Wolfenbüttel das 30-jährige Bestehen seiner Wanderabteilung. Abteilungsleiter Gerd Niedzwiedz (seit der Gründung am 9. Februar 1988 dabei) erinnerte noch einmal an die Anfänge der Abteilung. Los ging es mit 22 Aktiven, diese Zahl steigerte sich dann in den weiteren Jahren bis auf über 50 Mitglieder. Die erste Wanderung fand am 20. März 1988 mit 19 Erwachsenen, drei Kindern und einem Hund im Oderwald statt. Noch im selben Jahr trat dann Lothar Tolksdorf mit seiner Ehefrau der Abteilung bei – somit hatte der Abteilungsleiter einen fundierten Wanderwart an seiner Seite (ebenfalls bis heute). Ab 1990 führte der Verein die Wanderwoche ein, die im ersten Jahr an den Spitzingsee führte. Seitdem fand jährlich eine Wanderwoche statt, die vom Harz bis Mallorca immer unterschiedliche Ziele hatte.rp/Foto: Verein

