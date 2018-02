Ersatzgeschwächter ESV holt nur Remis

Obwohl der ESV Wolfenbüttel zweimal Heimrecht hatte, musste sich das Möhrig-Sextett mit einer mageren Einpunkteausbeute gegen den Vorletzten der Tischtennis-Bezirksoberliga, dem VTTC Concordia Braunschweig, begnügen.

Auf verlorenem Posten standen die Eisenbahner zuvor allerdings gegen die erfolgreichste Mannschaft der Rückrunde, RSV Braunschweig II. Die Rasensportler sind mittlerweile sogar auf Rang drei vorgerückt.

ESV Wolfenbüttel – RSV Braunschweig 3:9. Dieses Spiel stand für die Gastgeber unter keinem guten Stern. Klaus Waldhofer pausierte wegen einer Grippe und dem kaum von einer Erkältung genesenen Michael Zieba war der Trainingsrückstand anzumerken. Trotzdem ging der ESV in seiner Paradedisziplin mit 2:1 in Führung. Steffen Samblebe-Fischer punktete sogar mit seinem neuen Partner Artur Wolff, und Sebastian Möhrig/Zieba zeigten sich nicht weniger unerwartet Ralph Woll/Marius Lück überlegen, während Matthias Gärtner an der Seite von Reservist Daniel Sadlo über Benjamin Tabak und Marco Heinrich stolperte.

„Wir hätten den Vorsprung sogar auf 4:1 ausbauen können, aber ich habe gegen Sven Borowski nach einer 2:0-Führung im dritten und vierten Satz Matchbälle ebenso vergeben wie Matze Gärtner gegen Woll“, bedauerte Kapitän Möhrig, der sein zweites Einzel gegen Woll gewann, während Gärtner erneut das Glück gegen Borowski fehlte.

ESV Wolfenbüttel – VTTC Concordia Braunschweig 8:8. Trotz der Totalausbeute von Samblebe-Fischer und dem genesenen Waldhofer, die allein für fünf der acht Punkte der Eisenbahner sorgten, mussten sich die Hausherren mit einem kargen Remis begnügen. Weder fasste Gärtner im oberen Drittel Fuß, noch Zieba und Wolff im unteren. Nur Möhrig hübschte seine Bilanz mit zwei weiteren Siegen auf. Bitter, dass die Lessingstädter ein 8:5 nicht über die Ziellinie retten konnten. kjz