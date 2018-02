Cremlingen Der TuS Cremlingen lädt alle Mitglieder zur Jahresversammlung am Freitag, 2. März, in das Sportheim in Cremlingen, Ostdeutsche Straße, ein. Beginn ist um 19.46 Uhr (Hinweis: 1946 ist das Gründungsjahr). Auch Gäste sind willkommen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Neuwahlen und Ehrungen, berichtet der Vorsitzende Werner Kuhn.

