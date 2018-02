Evessen festigt dritten Platz

Der TTV Evessen hat seinen dritten Tabellenplatz in der Tischtennis-Landesliga verteidigt. Das Kleinwächter-Quartett behauptete sich auf heimischem Parkett gegen Staffelneuling SG Ölsburg/Groß Bülten 8:5.

Heike Kleinwächter zog an der Seite ihrer jungen Partnerin Lena Wathling im Doppel gegen Nina Fischer/Dagmar Oppermann in vier Sätzen den Kürzeren und verlor ihr erstes Einzel gegen Astrid Manteufel deutlich. „Gegen Astrid ging einfach gar nichts. Die hat einfach alles getroffen. Nach einem schnellen Aufschlag hat sie sofort gezogen“, beschrieb die frühere Oberligaspielerin die 2:11, 6:11, 3:11-Klatsche. Als auch noch Wathling an der besten Spielerin der Staffel, Fischer, denkbar unglücklich in fünf Sätzen scheiterte, drohte Ungemach. „Lena hat im Entscheidungssatz noch 9:6 geführt und zwei Matchbälle vergeben“, bedauerte Kleinwächter, die danach allerdings wieder zu alter Stärke fand und sogar Ex-Bezirksmeisterin Fischer in vier Sätzen bezwang. Zu einer leichten Beute der TTV-Frontfrau wurde im letzten Drittel Dagmar Oppermann, die in dieser Partie in den Einzeln völlig leer ausging.

Dafür sorgten auch Ines Capelle und Nicole Schwieger, die im gemeinsamen Doppel über Manteufel/Katja Rapp triumphierten und ihre Einzel im unteren Paarkreuz für sich entschieden.

Ergebnisse: Capell/Schwieger – Manteufel/Rapp 3:1, Kleinwächter/Wathling – Fischer/Oppermann, Kleinwächter – Manteufel 0:3, Wathling – Fischer 2:3, Capelle – Rapp 3:0, Schwieger – Oppermann 3:2, Kleinwächter – Fischer 3:1, Wathling – Manteufel 1:3, Capelle – Oppermann, Schwieger – Rapp 3:1, Capelle – Fischer 0:3, Kleinwächter – Oppermann 3:1, Wathling – Rapp. kjz