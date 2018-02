Sabien darf zum Masters

Zum zweiten Mal hatten vier Tennis-Mädchen des MTV Wolfenbüttel die Möglichkeit, im Rahmen der Kleinfeldturnier-Serie ihr Können unter Beweis zu stellen.

Innerhalb eines Jahres schafften die Spielerinnen Perin Mustafa, Marie Gärtner, Melis Bügez und Antonine Sabien mit Hilfe ihres Trainers Igor Djuranovic einen großen Schritt in Richtung guter Ergebnisse. Bereits nach diesem zweiten Turnier (die Serie besteht normalerweise aus vier Turnieren) gelang Sabien aufgrund ihrer tollen Leistung der Sprung in das Masters Turnier, in dem die top-gesetzten acht Spielerinnen teilnehmen werden. Für gute Werbung für den MTV sorgten aber auch ihre Spielkolleginnen, welche ebenfalls mit tollen Ergebnissen abschnitten.

Trainer Djuranovic etabliere derzeit ein neues Konzept für junge Spieler. „Kapazitäten für eine neue Generation toller, motivierter Spielerinnen und Spieler sind vorhanden, so dass bei Interesse gerne der Kontakt über den MTV aufgenommen werden kann“, sagt Irene Janzen von der Geschäftsstelle des MTV. rp