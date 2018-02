Abschlusssieg bringt Caissa noch auf drei

Stolz traten die Schachspieler des SV Caissa Wolfenbüttel die Heimreise an, hatten sie doch gerade bei der Jugend-Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft den dritten Platz geholt. Mit Emil Bilawer (2008), Max Conrad (2008), Nico Rabe (2010) und Falco Wiehl (2010) traten sie in der Altersklasse U10 an.

Die Auslosung bescherte dem SV Caissa kein Glück. „Wir hatten gleich in der ersten Runde spielfrei, so mussten unsere Kinder vier Partien hintereinander spielen, lediglich durch kleine Pausen getrennt“, erklärte Dörge.

Nach einem 2:2-Unentschieden gegen die Grundschule Volkmarode-Watenbüttel ging es in Runde drei gegen den hochfavorisierten SV Gifhorn (0:4). „Lange konnten wir dagegenhalten, aber am Ende siegte die Routine“, so Dörge. „Immerhin hatten wir drei Spieler am Start, die noch keine Erfahrung im Mannschaftskampf hatten, für zwei waren es sogar die ersten Schritte im Turniermodus.“ Noch sichtlich mitgenommen von der vorherigen Niederlage, unterlagen die SV-Kinder auch in Runde vier gegen die Braunschweiger Schachfreunde (0:4).

Die Ausgangslage vor dem letzten Duell gegen das zweite Team der GS Volkmarode-Watenbüttel: Bei einer Pleite Letzter, bei einem Sieg – mit Unterstützung aus Gifhorn – Dritter. Nach nervösem Beginn siegten Rabe und Conrad, während Bilawer und Wiehl jeweils Remis spielten. Ein 3:1-Sieg also, für den es von Rabes Eltern noch etwas Süßes gab. rp