WVC II schwächelt nur kurz

Nach verlorenem ersten Satz wurden die Landesliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC II ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten das abgeschlagene Schlusslicht USC Braunschweig IV deutlich mit 3:1.

„Im ersten Satz konnten wir uns einfach nicht absetzen, weil wir viele eigene Fehler im Angriff und auch bei der Feldabwehr hatten“, erklärte Diagonalangreifer Stefan Kroll. Er ärgerte sich darüber, „dass eigentlich wir die Punkte des Gegners gemacht haben.“

Damit war es ab Beginn des zweiten Satzes vorbei. Durch eine verbesserte Blockabwehr und gute Aufschlagserien sei die Truppe von Spielertrainer Markus Lunter schnell ins Spiel gekommen und punktemäßig davongezogen, wie Kroll analysierte: „Das Thema Blockabpraller und Abwehr gegen abgefälschte Bälle hat dort wesentlich besser funktioniert.“

Die Überlegenheit des WVC II drückte sich besonders im abschließenden Durchgang aus, in dem es der Tabellenletzte nicht einmal schaffte, zweistellig zu punkten. Das lag zum einen an den Aufschlägen der Lessingstädter. Zum anderen aber auch am USC II selbst, der laut Kroll völlig von der Rolle gewesen sei: Kaum eine Annahme kam, die Abstimmung auf dem Feld funktionierte nicht mehr, die Motivation war irgendwann hin. Selbst die ständigen Auswechslungen brachten nichts.

Bei den Wolfenbüttelern dagegen schon. „Was heraus stach, war, dass alle, die zum Einsatz kamen, sofort bereit und im Spiel waren. In Gänze eine tolle Mannschaftsleistung und drei Pflichtpunkte gegen den Abstieg“, so der Diagonalangreifer.

Einen Akteur hob er aus dem starken Kollektiv noch heraus: „Der 2,05-Meter-Mann Eric Brötzmann hat sein bestes Saisonspiel gemacht, er hat super geblockt und auch in der Verteidigung super gespielt.“

SPIEL KOMPAKT Wolfenbütteler VC – USC Braunschweig IV 3:1 (22:25 25:14 25:18 25:9). Gorji, Brötzmann, Görder, Lunter, Tiedge, Rößler, Hluchnik, Tanger, Kroll, Jokmin, Mundt.