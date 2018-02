Karateabteilung feiert 30-jähriges Bestehen

Zur Feier seines 30-jährigen Bestehens hatte das Karate-Dojo des FC Sambleben den Chefausbilder des Deutschen JKA-Karate Bundes (DJKB), Shihan Hideo Ochi, eingeladen. „Ochi, der inzwischen den 9. Dan im Shotokan-Karate trägt, sagte auch gern zu“, betonte Trainer Franz Osarko in der Turnhalle in Schöppenstedt.

„Ochi ist ein angesehener Vertreter der Japan Karate Association für Westeuropa“ erklärte Osarko. Die zahlreichen Teilnehmer kamen aus ganz Norddeutschland nach Schöppenstedt, um an dem abwechslungsreichen Training teilzunehmen.

In den Pausen ließen sich viele Trainierende ihre Ausweise oder Gürtel signieren. Nach dem Training fanden Prüfungen statt, die Osarko und Ulrike Götz abnahmen. In dieser Runde wurde auch dem Karateka Michael Schneider herzlich gratuliert. Er hatte kürzlich bei Ochi (bei dessen Lehrgang in Magdeburg) die Prüfung zum 1. Dan bestanden.

Beim anschließenden Essen im Schöppenstedter Sportheim gaben Samblebens Vorsitzender Hans-Werner Peggau, sein Stellvertreter Karl-Heinz Brix und der ehemalige Vorsitzende Max-Peter Fust ihre Freude über die lange Beständigkeit (mehr als drei Jahrzehnte) der Karate-Abteilung zum Ausdruck.

Ochi und die Dojo-Mitglieder saßen noch lange im Sportheim beisammen und ließen den Jubiläumstag und die rückliegenden Jahre Revue passieren. Wer Interesse am Karatesport hat, kann sich bei Osarko informieren: Tel: (0 53 32/28 79). RO