Hueske vertraut seinem Kader

So sieht ein echter Vertrauensbeweis aus: Bereits in der Hinserie hatten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Salzdahlum nach Ausfällen wichtiger Spieler wie Björn Struck, Ahmed Sayed oder Timon Bartsch personelle Probleme. Diese zogen sich auch ein wenig durch die Winter-Vorbereitung, in denen der...