Schützenverein Weddel erinnert an Schießabend

Weddel Der Schützen-Sport-Verein Weddel erinnert seine Mitglieder an den Schießabend am Montag, 5. März, im Vereinsheim Dorfgemeinschaftshaus Weddel. An diesem Schießabend wird ab 19 Uhr auf den Erinnerungs-Pokal Alexander Heiser mit Luftdruckwaffen geschossen.