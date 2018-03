VfR hat vier Punkte im Gepäck

Statt der befürchteten Niederlagen gegen Oldendorf und Bawinkel gab es Siege gegen die Abstiegskandidaten. Grund: Am Vortag meldeten sich alle Akteure gesund, der VfR trat also in bewährter Aufstellung mit Schönknecht, Mosterdijk, Rudel und Dederding an. Ergebnis: Die Spvg. Oldendorf II fuhr mit...