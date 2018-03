Kursus für Laufanfänger in Groß Denkte

Groß Denkte Der MTV bietet einen Laufanfänger-Kursus für alle an. Ziel: Nach acht Wochen ohne Gehpause 30 Minuten langsam durchzulaufen. Auch kann das DLV Laufabzeichen erlangt werden. Trainerinnen sind Bettina Börgmann und Cordula Schwarz. Beim ersten Treffen am 27. März in Groß Denkte (Ecke Am...