Nordharzklasse: Destedt muss zum Spitzenreiter

Destedt Für den TSV Destedt steht in der 1. Nordharzklasse Staffel 3 ein harter Brocken zu Ostern an. „Nach einer intensiven Vorbereitung geht es am Samstag zum Auftakt in den Rest der Saison gleich zum souveränen Tabellenführer SV Fümmelse“, erwartet Trainer Frank Zöllner eine schwere Aufgabe für seine...