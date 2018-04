„Wir kamen einfach nicht mehr hinterher“

Herr Xhemshiti, Sie wollten den Spitzenreiter MTV Schandelah-Gardessen so gut es geht ärgern Ist das aus ihrer Sicht beim 1:7 in irgendeiner Form gelungen 1 ? Nein, auf keinen Fall. Nichts was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir umsetzen. Dazu kam, dass ich zwei Schlüsselspieler verletzungsbedingt tauschen musste, das war nicht zu kompensieren. Die Kondition ist schlechter...