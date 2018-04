Juristisches Nachspiel durch Spielabbruch 30 Sekunden vor Schluss

Die Erstrunden-Partie um den Basketball-Bezirkspokal vom vergangenen Freitag wird ein juristisches Nachspiel haben – und zwar ein doppeltes: Nach den Vorfällen in der Börßumer Oderwaldhalle ermittelt einerseits die Polizei. Andererseits will auch der Sportverband wissen, was vorgefallen ist beim...