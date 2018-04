„Ehre, gegen sie spielen zu dürfen“

Wolfenbüttel. 101 Mal lief sie für Deutschland auf, erzielte 138 Tore in 210 Spielen für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, wurde zweimal Deutsche, Europa- und Weltmeisterin sowie Champions-League-Siegerin: Martina Müller hat in ihrer Fußballkarriere so gut wie alles erreicht. Am Sonntag tritt...