Fuhsetals Kicker fertigen Vahdet mit 10:1 Toren ab

Wolfenbüttel Zwei Partien in den Nordharzklassen standen am Donnerstag zum Abschluss der Wochentagsspiele noch an. Fuhsetal gewann daheim gegen Vahdet Salzgitter II. Der SSV Remlingen war auswärts erfolgreich. 1:0/3:0 Freckmann (23./29.), 2:0/9:/10:1 Funk (25./ ...