MTV Schandelah-Gardessen kann den Sekt kaltstellen

So langsam kann Nordharzliga-Spitzenreiter MTV Schandelah-Gardessen den Sekt kaltstellen: Nach den Siegen gegen SV Schladen und MTV Groß Denkte hat sich die Schmidt-Elf zwei Spieltage vor dem Saisonende in eine gute Ausgangssituation bugsiert und kann heute Abend in Ahlum die Rückkehr in den Bezirk...