Wenn aus dem Tanzsaal ein Gefangenlager wird

Vor dem Hauptgebäude des Museums ZeitRäume in Bodenstedt fahren Carl Lauenstein und sein Enkel Ferdinand.

Bodenstedt. Die Bodenstedter ZeitRäume wecken bei allen Besucher Erinnerungen an das Dorfleben vergangener Jahrhunderte.

Wer wie der Schreiber dieser Zeilen in einem Landgasthof aufgewachsen ist, der kennt die besondere Atmosphäre solcher Lokale. Wie sie sich vor einem dörflichen Tanzvergnügen aufbrezeln mit bunten Papiergirlanden im Saal und mit Tanzglätte auf den Holzdielen.

Es dauerte ein wenig, bis sich die ersten Paare des Dorfes auf dieses provisorische und ziemlich grobe Tanzparkett wagten. Doch irgendwann, zu vorgerückter Stunde und bei leicht erhöhtem Alkoholpegel, war es brechend voll.

Es scheint, als sei die Zeit der Feuerwehrbälle ebenso vorbei wie die des Erntedanktanzes, den immer der Kleingärtnerverein ausgerichtet hat. Die Bodenstedter ZeitRäumen sind auch geeignet, ihre Besucher in eben jene ungleich gemütlicheren Zeiten zurückzuführen, selbst wenn dort zum letzten Mal schon 1934 getanzt und offiziell Bier in der kleinen Gaststube ausgeschenkt wurde.

Die Gemeinde Vechelde hat im Jahr 2011 den ehemaligen Bauernhof mit der Vorkriegs-Gaststätte, Kegelbahn und Saal an der Bodenstedter Hauptstraße 10 zu einer Ausstellungs- und Begegnungsstätte umgebaut.

Selbst wenn der alte Tresen der Gaststube nur noch zu erahnen ist: Das Gebäude präsentiert tatsächlich begehbare „ZeitRäume“ im überlieferten Originalzustand. Die kulturhistorischen und politisch bedeutsamen Hintergründe der vergangenen mehr als 130 Jahre, die zu dem Gebäude und seinem Mobiliar passen, werden auf informativen Glasstelen beschrieben und bebildert. Zusätzlich gibt es Hörstationen und Raumtonlautsprecher zur Vertiefung.

Noch eindringlicher wird es, wenn sich andere Besucher erinnern oder die Museumsbetreuer erzählen. Dann wird Geschichte greifbar: Dass der Wirt sein Lokal geschlossen hat, weil er keine Veranstaltungen der NSDAP ausrichten wollte. Dass im Krieg der einst der Fröhlichkeit gewidmete Tanzsaal zum Lager für Kriegsgefangenen wurde. Oder wie in den ersten Nachkriegsjahren etliche Flüchtlingsfamilien im einstigen Gasthaus untergebracht werden mussten.

Dr. Christoph Mayer ist Vorsitzender des Vereins, der sich ehrenamtlich um die ZeitRäume kümmert. Alle Mitglieder tun dies in der Überzeugung, ganz viel Zeitgeschichte mit greifbaren Ausstellungsstücken vermitteln zu können. Ein wahrlich geerdetes Museum – nur in zwei Räumen müssen Filzlatschen getragen werden, um den Fußboden zu schonen.

Umgebaut sind inzwischen der ehemalige Pferdestall, der ein tolles Hof-Café beherbergt, und der Kuhstall, der für Veranstaltungen und private Feiern nutz- und buchbar ist. Am Donnerstag, 6. Juni, gibt es dort um 19 Uhr den nächsten Vortrag. Und am Freitag, 12. Juli, bittet der Verein ZeitRäume zum Filmabend in das Hof-Café im alten Pferdestall.