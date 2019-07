Wolfenbütteler scheitern beim Tandure-Cup

Wolfenbüttels Niklas Kühle (rechts) will beim Tandure-Cup des SV Gartenstadt seinen Gegner von Eintracht Braunschweig II stehen lassen. Doch das lange Bein von Sulhattin Capli (links) macht ihm in dieser Situation einen Strich durch die Rechnung.

Fünf individuelle Fehler sind eindeutig zu viel, um gegen ein ambitioniertes Team wie Eintracht Braunschweig II zu bestehen. Habil Turhan, Trainer des Fußball-Oberligisten MTV Wolfenbüttel hadert: „Aus dem Spiel heraus haben wir nichts zu gelassen, doch die Fehler haben uns das Genick gebrochen. Und wenn du in der ersten Hälfte die Tore nicht machst, dann kommt so ein außergewöhnliches Ergebnis zustande.“

Damit ist der MTV im Halbfinale des Tandure-Cups beim SV Gartenstadt gescheitert und spielt nur noch das kleine Finale am Donnerstag um 19 Uhr.

MTV Wolfenbüttel – Eintracht Braunschweig II 0:5 (0:1). Tore:

„Mehrere gute Einschussmöglichkeiten“ hatte Turhan von seinem Team gesehen, doch der Ball wollte nicht in das Tor. „Zur Pause kann es auch 3:1 stehen“, sagt der Coach. Doch weil seine Vorderleute nicht trafen und nur Ex-Turner-Stürmer Christian Ebeling einen Elfmeter für die Eintracht-Reserve verwandelte lag der MTV zur Pause hinten.

Trotzdem nahmen die Lessingstädter viel Schwung mit in die zweite Hälfte mit. „Du denkst eigentlich, du würdest bald den Ausgleich machen, kassierst aber mit dem nächsten eigenen Fehler das nächste Gegentor“, beschreibt Habil Turhan seine Gefühlslage an der Seitenlinie des Spielfeldes.

In der Folge nutzte Ebeling, seinerseits bester Torschütze von Oberliga-Aufsteiger Freie Turner in der vergangenen Saison, in seinem neuen Trikot der Eintracht zwei weitere Fehler der Wolfenbütteler zum 4:0. Marvin Oktay erhöhte kurz vor dem Ende auf 5:0. „Die sind schon gut besetzt und waren bei ihrem ersten Testspiel in diesem Sommer hochmotiviert. Aber nochmal: Wir haben uns fünf grobe individuelle Fehler geleistet. Machen wir unsere Tore vor der Pause geht das Spiel völlig anders aus“, erklärt Turhan abschließend zu dieser Begegnung.

Hätte sein Team gewonnen, so hätte es am Freitag für das Finale anreisen müssen. So steht der MTV im Spiel um Platz drei gegen Lupo Martini Wolfsburg oder die FT Braunschweig. Das Halbfinale der beiden Teams war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Für die Wolfenbütteler kommt der Termin am Donnerstag nicht gerade gelegen. Schließlich spielt der MTV am Sonntag beim SV Lengede üm den Einzug in die nächste Runde des NFV-Pokals. „Trotzdem treten wir natürlich an. Immerhin haben wir für das Turnier zugesagt, das ist nur fair“, erklärt Habil Turhan.

MTV Wolfenbüttel: