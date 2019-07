Jung und wissbegierig – kein Platz für Stillstand

Remlingen. Der SSV Remlingen will in der Fußball-Nordharzliga unter die ersten sechs Teams.

Schon in der Jugend hatte Sascha Kallmeyer einige seiner heutigen Spieler des SSV Remlingen trainiert. Nun strebt er mit seinen Jungs einen der ersten sechs Plätze in der Nordharzliga an. Vorher beendete er für die Wolfenbütteler Zeitung fünf unfertige Sätze.

Die Gegner sollten Respekt vor uns haben, weil wir eine junge und dynamische Mannschaft sind. Aber wir sind zudem unheimlich wissbegierig und die Jungs wollen sich ständig im fußballerischen Bereich weiterentwickeln, das habe ich sofort im Training aber auch schon in den Vorgesprächen gemerkt, die ich geführt hatte. Wenn die Mannschaft Defizite feststellt, dann will sie die sofort abstellen. Das ist ein ständiger und sehr positiver Vorgang.

Wir haben noch Arbeit vor uns, denn wir sind noch jung, das muss ich auch hier sagen. Da kann noch nicht alles im taktischen Bereich so funktionieren, wie es wünschenswert wäre, weil die Erfahrung einfach nicht da sein kann. Ich will da aber nicht zu sehr in das Detail gehen und zu viel der Konkurrenz verraten. Aber an dem, was wir erkannt haben arbeiten wir natürlich.

Unser Kader ist mit Abstand der, den ich am besten kenne, denn einige Akteure aus den Jahrgängen 98, 99 und 2000 habe ich hier in Remlingen schon als Jugendtrainer betreut. Davon sind einige nun auch wieder nach Remlingen zurückgekehrt, was ist super finde, denn hier gehören sie hin.

Unseren Fans wollen wir zeigen, dass wir unter die ersten sechs Mannschaften kommen wollen. Wir peilen nicht den Aufstieg in den Bezirk an, nehmen aber alles so mit wie es kommt. Das ist eine Definitionssache in einer Reform, wenn man unter die ersten sechs Mannschaften kommt, gefühlt ist es wie ein Aufstieg.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich den Ausbau der Jugendarbeit in Remlingen wünschen. Der Verein soll für Fußballer so attraktiv sein, dass die Spieler gerne auf dem Dorf zu kicken, weil sie sich wohl fühlen.