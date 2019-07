MTV Salzdahlum jubelt innerlich

Über acht Stationen ging dieser Spielzug des MTV Salzdahlum. Den Querpass für Phil Syfus (in Blau) konnte BVG-Keeper Marcel Menzel nicht abfangen und so schob Syfus zum 1:0 für den Gastgeber ein.

Nach dem Abpfiff konnten sich die Fußballer des Bezirksligisten MTV Salzdahlum erst einmal nur innerlich freuen. Durch den 3:2-Erfolg über den BVG Wolfenbüttel gewann das Team von Jens Hueske zum ersten Mal den Derpart-Cup im eigenen Wohnzimmer. „Die Jungs waren alle platt. Das waren jetzt drei Spiele in fünf Tage und einige Akteure mussten in jeder Partie ran“, berichtet der Salzdahlumer Spielertrainer. Schöppenstedt sicherte sich durch den 5:4-Sieg gegen Cremlingen den dritten Platz.

MTV Salzdahlum – BVG Wolfenbüttel 3:2 (1:1). Tore:

Salzdahlum kam gut in die Partie und schloss einen Spielzug über acht Stationen zum 1:0 ab. „Der Ball kam flach und hart vor das Tor. Phil Syfus musste nur noch einschieben“, freut sich Hueske. Noch vor der Pause glichen die Germanen allerdings aus. Savan Birkhan verwandelte einen Elfmeter.

„In der Kabine sind wir dann irgendwie ganz schön herunter gekühlt. Deshalb sind wir in der zweiten Hälfte nicht gut in Gang gekommen“, hadert Hueske. Seine Mannschaft geriet in der Folge sogar in Rückstand, kämpfte sich aber wieder zurück in die Partie. „Germania hätte da aber auch das 3:1 machen können“, meint Hueske.

Damit wäre es für sein Team schwer geworden, auch wenn dem wegen der besseren Tordifferenz ein Remis gereicht hätte. Björn Struck brachte den Gastgeber dann mit seinem Doppelpack zurück auf die Siegerstraße. „Nach dem Schlusspfiff mussten sich einige erst einmal setzen“, sagt Hueske lachend. Den Titelgewinn feierte er mit der Mannschaft noch bis kurz vor Mitternacht. Na klar, am nächsten Tag mussten die meisten wieder zur Arbeit.

TuS Cremlingen – TSV Schöppenstedt 4:5 (2:2). Zumindest das dritte Spiel gegen den Nordharzligisten TuS Cremlingen konnte Neu-Bezirksligist TSV Schöppenstedt für sich entscheiden. Zufrieden war der TSV- Trainer Sebastian Ebbers damit nicht: „Wir haben 15 Tore in drei Spielen kassiert. Das waren viel zu viele individuelle Fehler, mit denen wir den Gegner zum Eins-gegen-Eins mit unserem Keeper einladen.“ Gegen Cremlingen hatte sein Team mehr Spielanteile, doch wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt haperte es in der Rückwärtsbewegung.