MTV Herzöge feiern den vorzeitigen Herbsttitel

Wolfenbüttel. Ein Spiel ist noch zu absolvieren in der Hinrunde der 2. Regionalliga West, doch die Wolfenbütteler Basketballer haben sich den inoffiziellen Titel des „Herbstmeisters“ schon gesichert. Am Samstag kam nun auch die Mannschaft des TSV Quakenbrück am Landeshuter Platz unter die Räder. Die Partie...