HG Elm will Heim-Serie ausbauen

Nach gut vierwöchiger Pause steigt die HG Elm wieder in den Spielbetrieb der Handball-Landesliga ein. Der Herbstmeister empfängt am heutigen Samstag die HSG Nord Edemissen in der Halle in Schöppenstedt (17 Uhr). Die relativ lange Winterpause habe gut getan, sagt HG-Trainer Daniel Reckel....