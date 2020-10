Ausgesprochen knapp schrammten die Herzöge am zweiten Saisonsieg vorbei. Wolfenbüttels Regionalliga-Basketballer verloren beim TuS Bramsche mit 89:93, wobei die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel (13:15, 24:32, 22:13, 20:19, 10:14). Da ging den Gästen, die nur zu acht angereist waren, langsam die Puste aus.

Die gesamte Fahrt in das 240 Kilometer entfernte Bramsche stand unter keinem guten Stern. Erst ließ sich der Kleinbus zum Spielertransport nicht starten, dann rauschte die Truppe von Trainer Thorsten Weinhold in einen Mega-Stau bei Hannover. „Erst nach einer Stunde Standzeit gelang es uns, die Autobahn zu verlassen“, berichtete er noch am gestrigen Sonntag schwer genervt. „Von da an ging es über Landstraßen nach Bramsche, wo wir nach insgesamt fünf Stunden endlich ankamen.“ Der Spielbeginn wurde zwar etwas verschoben, doch im Grunde ging es für die Herzöge bereits nach minimaler Aufwärm-Arbeit aufs Feld.

Bramsche lief ein Viertel lang heiß

Das lange Sitzen hatte keinem gutgetan, und so lieferte Wolfenbüttel im ersten Viertel schwache Trefferquoten – daran änderte sich im gesamten Spiel nicht mehr viel. Immerhin sorgte die Verteidigung dafür, dass die Aufsteiger aus der Lessingstadt in Schlagdistanz blieben. Doch im zweiten Viertel platzte beiden Gastgebern der Knoten. Vor allem US-Boy Jeron Quin Cooper lief zur Höchstform auf, verwandelte seine Würfe traumwandlerisch sicher und kam am Ende auf 32 Zähler. Schon in dieser Phase merkte man den Herzögen an, dass sie nur zu acht angereist waren, darunter mit Lawrence Mugagan ein Neuzugang, der sich noch in der Testphase befindet. Youngster Sven Cikara war diesmal völlig von der Rolle, leistete sich eine ganze Reihe von Ballverlusten im Spielaufbau und traf ebenfalls unterirdisch (3/11).

„Ich hatte einfach keine Alternativen“, klagte Weinhold, der nur für Till Jeske ein Lob übrig hatte. Routinier Moritz Bothe musste aufgrund einer verschleppten Erkältung absagen, und Talent Thorben Uster wartet nun schon seit zwei Wochen auf seine Spielberechtigung, die beim Niedersächsischen Basketball-Verband in Hannover festhängt. Zum Glück gelangen den Herzögen kurz vor der Pause ein paar Schnellangriffe, so dass sie dranblieben an Bramsche (37:47).

Die Aufholjagd begann im dritten Viertel und setzte sich erfolgreich im vierten fort. Elias Güldenhaupt legte Cooper mehr und mehr an die Kette, und im Angriff lieferte Keith Hayes zuverlässig. Bis zur 33. Minute hatten die Herzöge die Führung erobert und sogar ausgebaut (69:61), doch dann mussten sie dem hohen Tempo Tribut zollen.

Die Wende kostete Körner

„Die Wende wurde im Grunde mit sechs Spielern erreicht, aber die brauchten dann auch Pausen“, schilderte Weinhold. So entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Bramsche mit Vorsprung in die letzte Minute ging (77:74). Den Ausgleich besorgte Hayes per Dreier, doch Bramsche legte durch zwei Freiwürfe vor. Erneut glich Wolfenbüttels Publikumsliebling aus, doch mehr war nicht drin (79:79). Die Verlängerung gewannen die Gastgeber, die offensichtlich noch ein paar Körner mehr zu geben hatten. „Mit einem Spieler mehr hätten wir gewonnen“, versicherte Weinhold, der aber auch andere Baustellen sah. „Mit unserer Trefferquote ist es erstaunlich, dass wir überhaupt die Verlängerung erreicht haben. Zudem waren wir oft nicht clever genug.“

Der Trainer ist voller Hoffnung, in der nun beginnenden Woche Zugänge präsentieren zu können. „Ich glaube fest, dass ich zum nächsten Heimspiel erstmals einen kompletten Kader zur Verfügung habe.“

Herzöge: