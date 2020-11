„Deutlich mehr möglich als im Frühjahr“

In den Sportvereinen und Mannschaften herrscht größtenteils wieder Stillstand. Die derzeitigen Maßnahmen, die Corona-Pandemie einzudämmen, bremsen große Teile des Amateursports aus. Über die Auswirkungen und Aussichten für die Vereine sprach die WZ-Sportredaktion mit Wolf-Rüdiger Umbach. Der ehemalige Präsident der Ostfalia Hochschule ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Präsidiums des Landessportbundes Niedersachsen (LSB).

Herr Umbach, wie beurteilen Sie die derzeitige Lage?

Sie ist schwierig. Die Fallzahlen steigen momentan weiter – auch in unserer Region, in der wir uns lange Zeit in einem „Hort der Glückseligkeit“ befanden. Der Sport ist durch die Einschränkungen natürlich schwer betroffen.

Ist es ähnlich wie beim Lockdown Anfang des Jahres?

Es ist insgesamt mehr möglich derzeit. So könnte man selbst jetzt Kontakt-Sportarten durchführen, wenn man den Abstand und die entsprechenden Hygiene-Vorschriften einhält. Auch Bildungsangebote im Sport lassen sich durchführen. Der Mannschaftssport liegt dagegen natürlich wieder flach. Das sind schon starke Einschränkungen. Besonders hart ist es für die Kinder, deren Bewegungsdrang momentan stark unterbunden wird.

Welche finanziellen Schäden entstehen den Vereinen?

Wir hatten beim ersten Lockdown zwei Umfragen mit allen niedersächsischen Sportvereinen durchgeführt. Es ging darum, welche finanziellen Schäden sie durch den Ausfall des Sportlebens davontragen. Dabei kam eine Summe von 11 Millionen Euro heraus. Uns ist es gelungen, 7 Millionen als Ausgleich vom Land einzuholen. Bislang wurden davon aber nur 1,9 Millionen Euro an Vereine ausgezahlt. Viele sagen, dass sie das wahre Ausmaß der Schäden erst bei der Bestandsaufnahme feststellen werden. Gut 5 Millionen Euro sind nicht abgerufen worden. Die stehen aber nicht automatisch im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung. Daher reden wir derzeit mit der Politik, um Lösungen dafür zu finden.

Gibt es die befürchtete Austrittswelle?

Austritte gibt es ja regelmäßig. Nur derzeit stehen dem wenige bis gar keine Neu-Eintritte entgegen. Insgesamt gehen wir in diesem Jahr von einem Mitglieder-Schwund von 5 Prozent aus. Das trifft auch den LSB, der sich komplett aus Mitgliedergebühren finanziert. Bei mir auf dem Dorf bleibt man in seinem Verein sein Leben lang. Das ist in vielen Fällen ähnlich. Die Mehrzahl der Vereine befindet sich im ländlichen Raum und hat weniger als 300 Mitglieder. Am meisten trifft es die großen Klubs, die viele Kurse anbieten. Da die derzeit ausfallen, ist zu befürchten, dass es deswegen zu Austritten kommen wird, zumal viele Menschen etwa wegen Kurzarbeit derzeit anders haushalten müssen.

Was raten sie jetzt den Sportlern und den Vereinen?

Wichtig ist, dass alle vernünftig bleiben und die Fallzahlen wieder sinken. Damit würde die Hoffnung steigen, dass es im Dezember wieder Lockerungen gibt – insbesondere im Sport. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass im Sport viele Fälle entstanden sind. Dort wurden vorbildlich die Hygiene-Maßnahmen umgesetzt – auch bei Veranstaltungen, bei denen Zuschauer zugelassen waren. Ich kann nur dazu raten: Macht jetzt möglichst viel im Freien! Leichtathletik, Laufen – auch Fußball-Training ist möglich, wenn zwei Spieler Pässe üben zum Beispiel. Selbst Kontaktsport wie Judo wäre möglich, wenn zwei feste Partner zusammen trainieren. Im Tischtennis und Tennis lässt sich derzeit Training durchführen. Es ist deutlich mehr möglich als im Lockdown Anfang des Jahres. Voraussetzung ist natürlich die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, was von unseren Vereinen aber vorbildlich umgesetzt wird.