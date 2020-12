Zaungäste bringen Sport zur Kita am Kerschensteinerweg

Die Corona-Zeit fordert die Sportvereine zu Kreativität. Der MTV Wolfenbüttel denkt dabei auch an die Kinder und rief das Projekt „Sport am Kindergartenzaun“ ins Leben. Dabei kooperiert der Verein mit der Kindertagesstätte am Kerschensteinerweg. „Leider können wir Kinderturnen in der jetzigen Zeit nicht anbieten. Da ist dies schon ein guter Ersatz“, sagt die Übungsleiterin Kira Bock vor dem Start.

Worum handelt sich das Sportangebot für die kleinen Kinder überhaupt? Spielerisch sollen die Kindergartenkinder sich draußen bewegen. Dabei erzählt die Übungsleiterin eine Geschichte, die sich über mehrere Einheiten zieht. „Das ist eine neue Version des Bewegens“, findet Klaus Dünwald, Vorsitzender des MTV. Einmal pro Woche ist der MTV jetzt am Kita-Zaun zu Gast. Die Idee bekamen die Lessingstädter aus Hildesheim – dort habe dieses Vorhaben bestens funktioniert. Auch in Wolfenbüttel findet das Pilotprojekt jetzt Anklang. Die Kinder wirkten trotz der eisigen Außentemperaturen um den Gefrierpunkt begeistert. In der 20-minütigen Einheit lachten sie viel, liefen und tanzten. „Bewegung in eine Geschichte zu verpacken, klappt bei Kindern in diesem Alter meistens sehr gut“, erklärt Dünwald. Insgesamt rund 60 Kinder, in drei verschiedenen Gruppen werden an einem Tag mit dem sportlichen Angebot bespaßt – der erforderliche Abstand der Übungsleiter zu den Kindern wird durch den Gartenzaun gewährleistet. Die Planung des MTV geht bis Ende Januar, dann soll das Projekt in dieser Kita beendet werden. „Wir haben schon einen weiteren Kindergarten, der gerne unser Angebot nutzen würde“, berichtet der Vorsitzende während der sportlichen Geschichte. Die erste Gruppe wirkte nach den rund 20 Minuten sehr glücklich. Zum Abschluss tanzten alle den Stopptanz. „Diese Geschichte mit den Figuren Hoppel und Bürste gefällt den Kindern sehr“, sagt die Übungsleiterin Kira Bock. Für den MTV wird dies nicht das einzige Projekt in dieser Richtung sein: In den kommenden Wochen wird ein neues Vorhaben veröffentlicht. „Wir sind in ständiger Absprache mit den anderen Vereinen. Unsere Umsetzungen werden aber stets individuell ablaufen“, berichtet Dünwald.