Fast alle Wolfenbütteler Vereine ziehen Tennis-Teams zurück

Wie schon im Sommer werden die Tennisspieler auch im Winter keine normale Punktspielrunde absolvieren. Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat jetzt beschlossen, die Spielzeit als sogenannte Übergangssaison durchzuführen. Grund sind die aktuellen Corona-Verordnungen in Niedersachsen und Bremen. Die meisten Wolfenbütteler Vereine haben aber ihre Mannschaften ohnehin bereits aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.

Laut dem aktuellen Verbandsbeschluss wird es in der kommenden Saison keine Auf- und Absteiger in den Spiel- und Altersklassen auf TNB-Ebene geben. Die Tabellenersten können aber – je nach geografischen Gesichtspunkten – in der kommenden Wintersaison zum Auffüllen in die höhere Spielklasse aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung auf der TNB-Homepage.

Unter diesen besonderen Bedingungen können sich die Teams noch bis zum 20. Dezember abmelden, ohne Strafe zahlen zu müssen. Die Meldegebühr werde aber nicht erstattet, da der TNB bereits Vorarbeiten geleistet habe, heißt es auf der Verbands-Homepage. Doppel werden nur gespielt und gewertet, wenn die Verordnungen es erlauben. Der Punktspielstart ist vorerst in den Januar verschoben worden.

Von der Möglichkeit, noch kostengünstig die Teams aus den Ligen abzumelden, hat zum Beispiel der MTV Wolfenbüttel Gebrauch gemacht. „Unsere erste Herren-Mannschaft wird in der Wintersaison aussetzen“, sagt Team-Kapitän Timour Dick enttäuscht. Ihm sei vor allem das Risiko zu hoch, bei Saisonbeginn keine Spielstätte zur Verfügung zu haben. Die MTV-Tennis-Halle an der Halberstädter Straße ist weiterhin gesperrt. Das erste Heimspiel des MTV war für den 17. Januar angesetzt. „Es ist ungewiss, wann wir wieder in die Halle können“, sagt Dick. Wäre das Mitte Januar noch nicht möglich, müsste er das Team kurzfristig aus der Liga abmelden, was mit deutlich höheren Kosten verbunden wäre. Auch die MTV-Herren 30, 40 und 55 werden abgemeldet.

„Unsere zweite Herren-Mannschaft will aber unbedingt spielen. Die sind alle jung und hochmotiviert“, sagt Dick, der auf eine Sondergenehmigung für das Regionsklasse-Team hofft. Dort könnte die Strafgebühr milder ausfallen, sollte die Truppe doch noch kurzfristig abgemeldet werden.

Vor zwei Tagen haben sich zudem bereits die Herren 30 des ESV Wolfenbüttel aus der Landesliga zurückgezogen. Ihre Heimspielstätte – das Komm-Sportcenter an der Schweigerstraße – wird in Kürze zum Impfzentrum des Landkreises umgewidmet – vorerst bis Ende Juni. „Wir werden in diesem Winter kein Tennis mehr spielen“, bestätigt ESV-Sprecher Christian Prang. Sein Team hätte eine andere Halle suchen müssen – die Optionen sind aber gering.

Auch das Fragezeichen hinter den Doppel-Partien habe die ESV-Spieler zur vorzeitigen Rückzugsentscheidung bewogen. „Außerdem wollten wir mögliche Hängepartien und Kompromisse vermeiden“, erklärt Prang weiter. Stattdessen setzen die Eisenbahner jetzt ihre Hoffnungen auf den kommenden Sommer.