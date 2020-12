Bilanz der Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis Wolfenbüttel

Taktisches Foul: Mannschaftskapitän Tim Knobloch ist in dieser Szene im Heimspiel gegen Langelsheim nur unsportlich mit einem Griff ins Trikot zu bremsen. Die Gäste waren in allen Belangen schwer überfordert, MTV II gelang ein regelrechtes Schützenfest (11:0).

Die Fußballer im Landkreis Wolfenbüttel pausieren coronabedingt von der Oberliga bis zu 3. Kreisklasse. Wie bewerten die Vereine ihre wenigen bisherigen Auftritte? Und was erhoffen sie sich noch von dieser Saison? Hier blicken die Trainer zurück und nach vorn. Damit wird unsere kleine Serie fortgesetzt, diesmal in der Bezirksliga.

Germania Wolfenbüttel (Bezirksliga 3, Staffel A)

Mit dem bisherigen Verlauf zeigt sich Trainer Jan Kolodziej sehr zufrieden, steht doch seine Truppe auf dem zweiten Tabellenplatz. „Sowohl im Pokal als auch im Punktspielbetrieb liest sich die Statistik positiv. Im Pokal haben wir besser abgeschnitten als erwartet. Und in der Liga haben wir uns stark verbessert gezeigt, vor allem im Defensivbereich sind erhebliche positive Fortschritte zu erkennen. Wir stehen hinten sehr stabil“, bilanziert der Coach. Erzielte Ausbeute: Sieben Punkte, Torverhältnis 9:3, Platz 2.

Verbesserungsbedarf sieht Kolodziej vor allem im offensiven Bereich. „Da haben wir zu viele gute Chancen liegen lassen, das muss bei der Fortführung des Spielbetriebs besser werden. Wir haben dabei eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen lassen. Gut herausgespielte Situationen müssen einfach besser verwertet werden“, so seine Erkenntnis nach drei Spielen.

Ansonsten sei er mit dem Verlauf zufrieden, denn der Kader habe sich gefunden. „Erforderliche Konstanz war da, besser als im Vorfeld gedacht. Zurzeit ist Ruhe in der Mannschaft eingekehrt, außer es sind individuelles Training wie Kraftübungen oder Kniebeugen angesagt. Ich gehe davon aus, dass die Spieler selbst an ihrem Fitnesserhalt arbeiten."

2020 werden dabei keine Dokumentationen erwartet, das soll sich allerdings 2021 ändern. „Wir werden vorgegebene Trainingspläne ausgeben, nach denen sich das Team ausrichten soll. Von einem Videochat hält Kolodziej eigentlich nicht viel. „Ich habe lieber den persönlichen direkten Kontakt“, unterstreicht er.

Wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird? „Ich denke, vor Mitte März wird es nichts werden. Wenn man fit in die neuen Ansetzungen gehen will, dann benötigt man schon einen Vorlauf von vier Wochen, also müsste man mit dem Training Mitte Februar beginnen. Zu erwarten haben wir wahrscheinlich zahlreiche englische Wochen, um die verlorenen Spiele aufzuholen“, weiß der Trainer und gibt als Saisonziel einen Platz ganz oben aus. „Wir wollen mitmischen im Kampf um den Aufstieg“, lautet seine Devise. Man müsse beim Re-Start gut aus den Startlöchern kommen, um das Ziel realisieren zu können.

Ein Gutes habe die Corona-Pause indes doch. Alle verletzten und angeschlagenen Spieler werden danach fit sein. Auf jeden Fall wünscht sich der Coach eine Fortsetzung der Saison. Dann steht auch Jan Wrobel nach seinem Auslandssemester in Dänemark wieder zur Verfügung. Auch Thomas Reiswich steht dann wieder bereit.

SG Roklum-Winnigstedt (Bezirksliga 3, Staffel B)

Mit einem mageren Pünktchen aus bisher drei Partien rangiert die Spielgemeinschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wir messen uns eher mit den Mannschaften aus Lichtenberg, Fümmelse und Rhüden. Zuletzt haben wir für uns das frühe Pressing entdeckt, verbunden mit dem körperlichen Einsatz, der in dieser Liga immens wichtig ist. Im Pokal haben wir stets enge Spiele abgeliefert, Das war eine gelungene Generalprobe für den Saisonstart. Dabei hatten die fünf Neuzugänge Gelegenheit, sich zu empfehlen. Das war nicht verkehrt“, blickt Trainer Pascal Krafft zurück.

Konditionell könne sich sein Team noch weiterentwickeln, dafür soll die Winterpause genutzt werden. Die Krafft-Schützlinge sollen in und nach den Weihnachtsferien individuell arbeiten. Gedacht ist dabei an Dauerlauf, Fahrradfahren oder Stabilitätsübungen mindestens einmal die Woche. Ansonsten wolle man die Spieler bei Laune halten und über Videochats in Kontakt bleiben. An Problemfeldern könne man aber erst arbeiten, wenn es mit dem Balltraining weitergehe. „Vor allem werden wir dann daran arbeiten, die vielen Ballverluste zu vermeiden“, meint Krafft, der über einen Kader mit 28 Spielern verfügt.

Der Trainer hofft, dass der Punktspielbetrieb noch vor März wieder aufgenommen werden kann, wenn es Corona zulässt. „Je später der Start erfolgt, desto mehr englische Wochen sind zu erwarten. Wir sind jetzt schon wieder heiß auf die Saisonfortsetzung“, erklärt der Coach, der mit seinem Team am Ende der Spielzeit oberhalb der Abstiegszone stehen will. „Platzierungstechnisch wird es sehr eng, denn in der Liga kann jeder jeden schlagen“, glaubt er. Zu den Langzeitverletzten zählen Leon Grabowski (Meniskus, Kreuzband) und Isaac Yaisanior (Innenbandriss im Knie).

SV Fümmelse (Bezirksliga 3, Staffel B)

Nach vier Spielen hat der SV vier Punkte auf dem Konto – Platz fünf. Damit hat sich der Aufsteiger bisher wacker geschlagen und manche Partie mit viel Pech verloren. Allerdings kritisiert Coach Lars Eichholz den Austragungsmodus des Pokals. „Das ging durch englische Wochen an die Substanz, und Verletzungen wurden bis in die Punktspiele getragen. Ich hoffe, dass war eine einmalige Geschichte“, so der Trainer.

Eichholz attestiert seiner Truppe, „hervorragende Leistungen abgerufen" zu haben. Überzeugt habe dabei die mannschaftliche Geschlossenheit. "Wir sind in jedes Spiel gut reingekommen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Moral der Mannschaft war top“, schildert er den bisherigen Saisonverlauf. Seiner Meinung nach sei man bescheiden, denn der Aufsteiger wisse, wo er herkomme, führt Eichholz weiter aus. „Der Aufstieg soll kein einjähriger Ausrutscher sein“, gibt er die Parole für die Saisonfortsetzung aus.

Um fit zu bleiben, soll jeder Spieler eigenständig etwas tun. Denn nach der Corona-Pause fange man laut Trainer wieder bei Null an, und die Karten werden neu gemischt. Bis auf Deven Derbent, der an einem Kreuzbandriss laboriert, werden beim Re-Start alle Spieler gesund sein.

MTV Wolfenbüttel II (Bezirksliga 3, Staffel B)

Die MTV-Reserve steht gut da: Mit fünf Punkten aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 13:6 rangiert sie auf Platz vier der aktuellen Tabelle. Für Trainer Anthony Pfitzner steht daher fest: „Wir haben uns definitiv nicht mehr erhofft, es lief ganz gut.“ Dennoch kritisiert er die Torausbeute. Man habe Punkte liegen lassen, der große Aufwand sei nicht belohnt worden, mal abgesehen von der Partie gegen Langelsheim, als der MTV II die Gäste mit 11:0 deklassiert hatte.

Auch mit dem Abschneiden im Pokal zeigte sich der Coach zufrieden. „Das war ok und lief gut“, lautet sein Fazit. Wenn es weitergehen sollte im Ligabetrieb, dann „wollen wir natürlich weiter oben mitmischen. Die Top drei müssen das Ziel sein“, gibt Pfitzner als Parole aus und deklariert Ligakonkurrent Bleckenstedt zum potenziellen Aufstiegskandidaten.

Nach dem Shutdown Anfang November hatte er seine Spieler mit Hausaufgaben gefüttert, die im Video oder per Screenshot dokumentiert wurden. Dazu zählte unter anderem ein Lauftraining nach Zeit. „Im Dezember habe ich den Spielern freigegeben in der Hoffnung, dass sie selbständig an sich und ihrer Fitness arbeiten. Man kann eine gewisse Eigeninitiative verlangen“, sagt Pfitzner weiter. Eigentlich ist dabei der Trainingsauftakt für den 12. Januar terminiert, was aber durch die hohen Coronazahlen wohl nicht klappen wird.

Der Trainer kann der Pandemie aber auch etwas Gutes abgewinnen: „Alle Spieler sind wieder fit und freuen sich auf neue Aufgaben. Zudem könnten vielleicht einige vielversprechende A-Jugendliche in die Mannschaft integriert werden.“