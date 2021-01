Germania Wolfenbüttel verstärkt die Jugendleitung

Wolfenbüttel. Daniel Rose koordiniert die drei jüngsten Jahrgänge der BVG-Fußballer und will künftig mehr Probetrainings anbieten.

Der BV Germania Wolfenbüttel baut die Strukturen der Jugendfußball-Abteilung weiter aus. Im vergangenen Jahr wurden bereits einige Funktionsträger und Trainer ausgetauscht. Diese Linie werde jetzt konsequent fortgeführt, teilt Vincent Schwarz, Pressewart der BVG-Jugend, mit. So habe jetzt Daniel Rose den Posten des Koordinators der G- bis E-Jugend übernommen.

Als Trainer feierte Rose mit der U10-Mannschaft der Germanen im vergangenen Jahr den Staffelsieg und den Hallenkreismeistertitel. Zuvor war er bereits Jugendleiter beim MTV Salzdahlum. Er bringe langjährige Erfahrung mit und helfe ab sofort bei der Weiterentwicklung des Junioren-Grundlagenbereichs. „Durch Daniels Beförderung tragen wir den gestiegenen koordinatorischen Aufgaben Rechnung und profitieren von seinem Fachwissen im Jugendfußball“, erklärt BVG-Jugendleiter Henrik Föhring.

Gute Perspektive für Jugendfußballer

Rose sagt, dass er in den vergangenen anderthalb Jahren bei Germania mit offenen Armen empfangen wurde. „Ich möchte nun in meiner neuen Rolle dabei helfen, den sportlich erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiterzuführen. Mir ist es vor allem wichtig klarzustellen, dass jeder bei Germania spielen kann. Für uns ist es egal, wo jemand vorher gespielt hat. Entscheidender ist die Perspektive, die wir allen Spielern bieten können. Und das sind sehr gut ausgebildete Trainer, die, egal in welcher Mannschaft, motiviert zu Werke gehen“, erklärt Rose.

Daher wolle der neue Bereichskoordinator künftig das Thema Probetrainings stärker forcieren. „Da wir in der Vergangenheit eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Probetrainings bei uns festgestellt haben, freue ich mich als Ansprechpartner des U5- bis U11-Bereiches über alle Fußballbegeisterten, die ich zum Probetraining einladen kann. Bei uns ist jeder willkommen.“ Selbstverständlich gilt dieses Angebot erst, wenn Fußball-Trainings wieder stattfinden dürfen.

