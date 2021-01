MTV/BG Wolfenbüttel gleichauf mit dem FC Bayern München

Wolfenbüttel ist eine Basketball-Stadt. Das beweist einmal wieder unter anderem das jetzt veröffentlichte aktuelle Top-100-Ranking des Deutschen Basketball Bunds (DBB). Dabei kletterte der MTV/BG Wolfenbüttel weiter nach oben und belegt mit 404 Mitgliedern Platz 23 im gesamten Bundesgebiet (im Vorjahr Rang 36). Die Zählung des DBB basiert auf der Anzahl der Teilnehmerausweise.

„Kurioserweise teilen wir uns diese Platzierung sogar mit dem namhaften Club FC Bayern München, der nicht nur für seine Fußballmannschaft bekannt ist, sondern auch in der 1. Basketballbundesliga an den Start geht", berichtet Thorsten Weinhold, hauptamtlicher Trainer beim MTV Wolfenbüttel.

Basketball in Wolfenbüttel beliebt bei allen Altersklassen

Mit den aktuellen Zahlen steht der Traditionsverein aus der Lessingstadt sogar Platz 4 in Niedersachsen. Zudem gibt es mit 144 gemeldeten Teilnehmerinnen nur zehn Vereine in Deutschland, in denen mehr Mädchen und Damen aktiv am Spielbetrieb teilnehmen. „Basketball ist und bleibt in Wolfenbüttel beliebt bei Jung und Alt. Die Altersspanne der Aktiven beträgt sechs bis über 60 Jahre“, freut sich Weinhold, der selbst nicht mehr zu den aktiven Mitglieder zählt, da er seinen Spielerpass abgegeben habe. Passive Mitglieder wie ihn gebe es zudem noch rund 200 im MTV, schätzt Weinhold.

Auch in Corona-Zeiten halten die Mitglieder des MTV/BG-Basketballs zusammen. „Wir sind wie eine große Familie", zeigt sich Trainer Weinhold zufrieden, der neben dem Regionalliga-Team der „MTV Herzöge“ auch einige Jugendmannschaften coacht.