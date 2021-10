Rumpf-Truppe der HG Elm jubelt über Remis

Der Verbandsligist HG Elm kehrt mit einem Zähler aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont zurück. Die lange Auswärtsfahrt haben – aufgrund von Verletzungen und anderweitigen Verpflichtungen – nur elf der Handballer aus Schöppenstedt und Schöningen angetreten. „Das war schon hart an der Grenze“, sagt Elm-Trainer Daniel Reckel zur Kaderstärke.

TSG Emmerthal – HG Elm 29:29 (15:11). Der Truppe aus dem Elm gehörte unter anderem der HG-Vorsitzende Rene Libbe an. „Wir sind ihm sehr dankbar, dass er ausgeholfen hat. Er brachte sich mit seiner Routine und Körperlichkeit ein“, berichtet Trainer Reckel über den 43-Jährigen.

Unter diesen Voraussetzungen ist das Remis umso höher zu bewerten. „Für uns ist es auf jeden Fall ein gewonnener Punkt“, sagt der Trainer. Tatsächlich liefen die Gäste früh und über einen langen Zeitraum in der ersten Halbzeit einem Rückstand hinterher.

„Wir sind eigentlich ganz gut gestartet und haben uns Großchancen erspielt, diese aber nicht verwandelt“, berichtet der Coach. So stand es nach neun Minuten 1:6 aus Sicht der Elmer, die bis zur 28. Minute immer fünf oder sechs Tore zurücklagen. „Uns haben das Selbstvertrauen und der Mut gefehlt“, sagt Reckel.

Der Elm-Mannschaft gelang es aber rechtzeitig, den Schalter umzulegen. Nach der Halbzeitpause starteten sie eine Serie und verkürzten den Rückstand. „Wir haben Moral bewiesen und uns das Selbstvertrauen nach und nach erarbeitet“, sagt Reckel. Die HG-Handballer gingen sogar zwischenzeitig in Führung, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen.

Gut eine Minute vor der Schluss-Sirene ging Emmerthal in Führung. Die Elmer ließen anschließend den Ball ruhig bis zur Auszeit zirkulieren, die Reckel entsprechend nahm, um die letzten 30 Sekunden zu besprechen. Ohne Torwart und mit sieben Feldspielern gingen die Gäste aufs Parkett. „Da hatten wir genug Räume, sodass Alexander Bahr zum Torerfolg kam – allerdings noch etwas zu früh“, berichtet Reckel. So hatte Emmerthal noch die Möglichkeit, in den letzten 15 Sekunden erneut in Führung zu gehen. Mit einer 5-1-Formation störten die Gäste den Aufbau der Gegner frühzeitig.

Unter diesem defensiven Druck gelang es Emmerthal nicht mehr, einen gefährlichen Schuss abzufeuern. Der Torversuch landete in einem Block der Gäste.

„Die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel lautet für uns: Wir können locker mithalten. Wir müssen nur künftig von vornherein unser Spiel aufziehen. Dann müssen wir uns nicht wie in Emmerhtal über die Moral zurückkämpfen“, sagt Reckel.

HG Elm:

