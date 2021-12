Trotz starken Auftritts: MTV ist am Boden zerstört

Niklas Kühle (links) gehörte in den vergangenen Punktspielen zu den Stützen und Aktivposten beim MTV Wolfenbüttel und traf auch in Wolfsburg.

Fußballoberligist MTV Wolfenbüttel hat trotz eines 3:2 (1:0)-Erfolgs bei Lupo Martini Wolfsburg den Sprung in die Meisterrunde verpasst. Dabei leistete BW Tündern keine Schützenhilfe wie erhofft. Das Team verlor zuhause knapp mit 1:2 gegen Arminia Hannover, das dadurch Platz fünf belegte. Dabei spielte der MTV schon ab der 31. Minute in Überzahl, als Lupos Torhüter und Kapitän Marius Sauss den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand erwischte und die rote Karte sah.

Lupo Martini Wolfsburg – MTV Wolfenbüttel 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Can Degirmenci (44.), 1:1 Safronow (53.) 2:1 Hallmann (62.), 2:2 Niklas Kühle (72.) 2:3 Can Degirmenci (77.). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte Lupos Torhüter Sauss (31.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trotz des Siegs waren die Lessingstädter am Boden zerstört, hatten sie doch wie in den vergangenen Wochen ein Superspiel abgeliefert. So zeigte sich auch das Trainerteam um Stefan Gehrke enttäuscht darüber, dass man nun im kommenden Jahr in der Abstiegsrunde auflaufen müsse.

„Der Fußballgott ist eben kein Wolfenbütteler. Jetzt müssen wir in der Knüppelrunde antreten. Wir sind überzeugt davon, da zu bestehen, denn wir haben jüngst stets einen tollen Fußball gezeigt“, sagte Gehrke, der nach eigenen Angaben frohen Mutes die neue Aufgabe angehen werde. Er blickt positiv in die Zukunft, da sein Team sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten stabilisiert und gut entwickelt habe. Lediglich die Chancenverwertung müsse besser werden. „Wir werden dann die nötigen Punkte zum Verbleib in der Oberliga holen“, ist er sich sicher.

Zum Spiel bei Lupo Martini fügte der MTV-Coach hinzu, dass er seine Mannschaft erneut Respekt zollen muss. „Die Jungs haben ein prima Spiel gezeigt und sind selbst nach dem 1:2-Rückstand wiedergekommen. Hinzu kamen noch dicke Möglichkeiten unter anderem durch Niklas Kühle, Can Degirmenci und Johannes Patz. Der Sieg ist hochverdient. Es war ein klasse Auftritt, auf dem sich weiter aufbauen lässt.“ Dagegen meldet der MTV einen Winterabgang. Defensivspieler Gael Ella verlässt den Club und geht aus privaten Gründen zurück nach Bremen. „Er wird uns fehlen. Immerhin war er ein zuverlässiger Abwehrspieler und zählte zur Startelf“, meinte Stefan Gehrke und wünschte seinem ehemaligen Spieler viel Erfolg aufdem weiteren Weg.

MTV Wolfenbüttel:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: [email protected]