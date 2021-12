Bei Arellano platzt der Knoten, am Ende fehlen 20 Punkte

Einen Kopf kleiner: Wolfenbüttels Jugendtruppe schlug sich bei den Aschersleben Tigers ganz achtbar. Hier zieht David Röll (am Ball) an seinem Gegenspieler vorbei.

Hoch erhobenen Hauptes kehrten die Herzöge von ihrem Auswärtsspiel aus Aschersleben zurück. Wolfenbüttels Reginaliga-Basketballer verloren zwar mit 58:78 (15:17, 14:23, 15:20. 14:18), doch nach Angaben ihres Trainers war die Begegnung lange offen. „Bis drei Minuten vor Schluss waren wir dran.“

Er zollte seiner Nachwuchstruppe ein ausgesprochenes Lob, immerhin gehören die Aschersleben Tigers zum engeren Kreis der Aufstiegsanwärter. „Dass wir es so spannend machen gegen einen Gegner mit solchem Etat, war nicht selbstverständlich.“

Bester Punktelieferant war diesmal Emilio Arellano – und auch das war nicht selbstverständlich nach seinen zuletzt sehr schwankenden Leistungen. Doch er kam auf 19 Punkte und traf dabei 3 seiner 4 Dreierversuche, für Hoffmann keine Überraschung: „Emilio ist zum ersten Mal seit Langem nicht verletzt, konnte gut trainieren und hat dadurch viel Sicherheit gewonnen.“

Außerdem sei der US-Boy der einzige gewesen, der körperlich gegengehalten habe, meinte der Trainer. „Aschersleben konnte es sich jedenfalls nicht erlauben, seine Nachwuchsriege einzuwechseln, sondern blieb bei einer Achter-Rotation mit allen Importspielern.“

Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn Wolfenbüttels Center Oliver Hahn nicht krank gewesen wäre. So aber fehlte unter den Körben Erfahrung, denn Elias Güldenhaupt fand in dem neuen Amerikaner der Tigers, Udun Osakue, seinen defensivstarken Meister. Dafür erhielt Leif Jacobsen ein Sonderlob von Maxim Hoffmann: „Wenn man bedenkt, dass er erst ganz frisch aus der Oberliga zu uns gestoßen ist, hat er das schon ganz prima gemacht.“ Der junge Schlaks sammelte sechs Punkte und fünf Rebounds in gerade mal 18 Minuten.

Am Ende wurde das Spiel nach Meinungs Hoffmanns entschieden, als Aschersleben die Verteidigung anzog und den Herzögen in der Zone keine leichten Körbe mehr gelangen. „Außerdem sind wir dann Risiko gegangen und haben uns dafür sechs bis acht schnelle Gegenkörbe gefangen.“

Überrascht berichtete er von der Situation in der Halle: „Ich fand befremdlich, dass die Zuschauer keine Masken trugen. Das war uns anders angekündigt worden.“ Zudem habe die Liga vorher geschrieben, es solle komplett ohne Fans gespielt werden. „Gut möglich, dass das noch ein Nachspiel hat.“

Herzöge:

