Germania Wolfenbüttel und Jan Kolodziej gehen getrennte Wege

Wolfenbüttel. Der Ex-Trainer der Bezirksliga-Fußballer verlässt den Verein. Ob Turhan das Team weiter coacht oder eine neue Lösung her muss, ist noch unklar.

Wer künftig Germania-Torjäger Rico-René Frank (am Ball) und seine Teamkollegen, trainiert ist derzeit unklar.

Die Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel und ihr Trainer Jan Kolodziej gehen künftig getrennte Wege. Das hat der Verein jetzt mitgeteilt.

Kolodziej hatte im Februar 2020 die damals gegen den Abstieg kämpfende Bezirksliga-Mannschaft als Trainer übernommen. Zuvor war er seit 2017 Teil des Trainerteams der A-Jugendmannschaft, mit der er zusammen mit Trainerkollege Christoph Taute einige Erfolge feierte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anfang November dieses Jahres hatte Germania Kolodziej bereits zum Co-Trainer der Bezirksliga-Fußballer degradiert. Der sportliche Leiter Habil Turhan hatte als Chefcoach das Kommando am Spielfeldrand übernommen.

„Der Verein sah die Saisonziele in der damaligen Konstellation als gefährdet an“, teilt Fabian Wohlgemuth, stellvertretender Vorsitzender des Vereins jetzt mit. Die Germania-Kicker waren in der Vorrunde der Bezirksliga 3 nur Zweiter geworden. Am Ende der jetzt anschließenden Meisterrunde steigt nur ein Team auf. Mit Germania Bleckenstedt haben die Wolfenbütteler dabei einen mehr als ernst zunehmenden Konkurrenten um diesen ersten Platz.

Turhan hatte zuletzt in den bislang drei Partien der Meisterrunde übergangsweise das Traineramt übernommen. Auf Nachfrage unserer Zeitung ließ er die Personalie des Chefcoaches für die Zukunft zunächst offen, deutet aber an, dass Planungen liefen, diesen Posten neu zu besetzen. Details waren noch nicht zu erfahren.

Der Wunsch des Vereins sei es gewesen, „dass Kolodziej der Germanen-Familie in anderer Funktion weiter erhalten bleibt. Hierzu sind frühzeitig Gespräche gelaufen. Nach anfänglich positiven Signalen und einer anschließenden Bedenkzeit hat er dem Vorstand nun jedoch mitgeteilt, dem Verein nicht mehr zur Verfügung zu stehen“, teilt derweil Wohlgemuth mit.

In beidseitigem Einvernehmen sei daher der bestehende Trainervertrag in der Zwischenzeit aufgelöst worden. In seiner Zeit bei Germania habe sich Kolodziej immer durch eine hohe Loyalität dem Verein gegenüber ausgezeichnet. Der BV Germania wünscht Jan Kolodziej für die Zukunft privat wie sportlich alles Gute.

Auch Kolodziej bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir haben uns im Guten getrennt. Ich wünsche dem Team, dass es seine gesteckten Ziele erreicht.“

Die genauen Hintergründe der Trennung hätten Trainer und Verein intern geklärt. Kolodziej werde sich jetzt ein wenig Zeit lassen, um zu entscheiden, welchen Weg er einschlagen werde. „Eine Rückkehr in den Jugendbereich eventuell auf Kreis-Ebene könnte ich mir durchaus vorstellen“, sagt der Fußball-Trainer mit B-Lizenz, der vor seiner Zeit bei Germania schon die SF Ahlum trainiert hat.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de