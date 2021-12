Wolfenbütteler Tennis-Herren 30 liebäugeln mit Meisterschaft

Die Tennis-Herren 30 des ESV Wolfenbüttel stehen vor ihrem letzten Spiel der Saison und empfangen mit dem SV Esbeck den derzeitigen Tabellenführer der Landesliga am Samstag (12 Uhr) im Komm-Sportcenter an der Schweigerstraße, das zwar derzeit wieder zum Impfzentrum geworden ist, was diesmal aber keinen Einfluss auf den Tennis-Spielbetrieb hat.

Mit einem Heimsieg würden sich die Eisenbahner zum Meister krönen und könnten den Aufstieg in die höchste niedersächsische Spielklasse – die Oberliga – feiern. Doch mit Esbeck reist ein schwerer Gegner nach Wolfenbüttel, der zuletzt mit einem 6:0-Sieg gegen TG Hannover II aufhorchen ließ. „Das war in dieser Deutlichkeit schon überraschend“, findet auch Christian Prang, Pressesprecher der ESV-Tennisabteilung und Nummer 2 der Herren-30-Mannschaft.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Sommersaison hatten die Wolfenbütteler die Gäste aus dem Kreis Helmstedt immerhin mit 4:2 geschlagen. Am Ende der Outdoor-Spielzeit stiegen die Eisenbahner in die Oberliga auf. Diesen Erfolg wollen sie jetzt im Winter wiederholen. „Es wird ein 50-50-Spiel, das in beide Richtungen gehen kann. Es wird auf jeden Fall spannend“, vermutet Prang. Durch den klaren Sieg der Esbecker über Hannover ist das Aufeinandertreffen jetzt ein Finale um den Aufstieg. Wer gewinnt, ist Meister – Esbeck allerdings auch im Falle eines Unentschieden. „Wir finden das gut, dass wir es so komplett in der eigenen Hand haben“, betont Prang.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de