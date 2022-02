MTV muss den Personalsorgen Tribut zollen und verliert 1:5

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Tennisspieler beenden die Spielzeit in der Verbandsklasse dennoch als Tabellenzweiter und sind zufrieden.

Der personelle Aderlass war letztlich zu groß: Die Tennis-Herren des MTV Wolfenbüttel haben gegen den TC Grün-Weiß Gifhorn II ihr letztes Spiel der Verbandsklassen-Saison mit 1:5 verloren. Drei Matches wurde dabei gar nicht beendet.

Darunter war auch das Einzel des Wolfenbütteler Spitzenspielers und Mannschaftsführers Timour Dick. „Meine Wade war schon etwas angeschlagen und es war auch nicht geplant, dass ich spiele. Eigentlich wollten wir die Jungen ranlassen, hatten dann aber doch ein paar Ausfälle“, berichtete Dick, der schon beim Einspielen ein „ungutes Gefühl“ hatte und ausgerechnet bei einer 3:0-Führung aufgeben musste.

Ziel Klassenerhalt wurde weit übertroffen

Dominik Bode (3:6, 1:6) und Finn Brüggemann (5:7, 0:6) konnten ihre Partie zwar beenden, zum Sieg reichte jedoch nicht. „Dominik hat wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel der Saison gemacht, sein Gegner war aber auch sehr solide. Finn spielt eigentlich in der Zweiten und hat seine Premiere bei uns gefeiert“, schilderte Dick. Siegreich war indes Frederik Kügler (6:3, 7:6). Dick: „Es war ein sehr enges Match mit langen Ballwechseln. Frederik hat Nervenstärke bewiesen.“

In den beiden Doppeln mussten sowohl Dick/Bode als auch Kügler/Brüggemann bereits nach einem Spiel aufgeben, die zweite Saisonniederlage war perfekt. Am positiven Fazit der Spielzeit ändert dies aber nichts. „Die Bilanz fällt positiv aus, wir sind sehr zufrieden“, betonte Dick, dessen Team die Saison mit dem Ziel „Klassenerhalt“ begonnen hatte und sie nun als Tabellenzweiter beendet. „Wir haben sogar ein bisschen vom Aufstieg geträumt, was vorher nicht das Ziel war.“

