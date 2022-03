Glaube an die Chance ist da – Herzöge wollen Kampf liefern

Center Joshua Djanogly (am Ball) kehrt gegen Rendsburg zurück in den Herzöge-Kader.

Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Regionalliga-Basketballer treten am Samstag in Rendsburg an. Center Joshua Djanogly wird voraussichtlich wieder mitwirken können.