Die Meisterschaft des BV Wildcats feiert runden Geburtstag

Es war der größte sportliche Erfolg für den Basketball-Traditionsstandort Wolfenbüttel: Am 13. Mai 2012 sicherte sich der BV Wildcats in einem denkwürdigen fünften Finalspiel gegen die Halle Lions zum ersten und einzigen Mal die deutsche Meisterschaft in der Damenbasketball-Bundesliga (DBBL). Am Freitag jährt sich dieser Erfolg zum zehnten Mal, wir blicken aber schon heute darauf zurück – mit Lacey Haughian, die damals den entscheidenden Korb zum 69:67-Erfolg erzielte.

„Gerade in den letzten Monaten habe ich sehr oft an unser Team von damals und meine Zeit in Wolfenbüttel gedacht. Bei Facebook poppten immer wieder Erinnerungen mit den Fotos von damals auf“, erzählt die heute 38-jährige US-Amerikanerin. „Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diese unvergesslichen Erfahrungen machen und Teil dieses Teams sein durfte.“

Die Entscheidung über den Titel fällt in einem Hollywood-reifen Finale

Wer damals in der rappelvollen Wolfenbütteler Lindenhalle dabei war, hat die Bilder ganz sicher noch im Kopf. In Spiel 5 der „Best-of-five“-Serie herrschte in der finalen Phase eine zum Bersten gespannte Atmosphäre. Teams und Zuschauer waren schon auf eine Verlängerung eingestellt, als Wildcats-Spielerin Tenaya Watson drei Sekunden vor Schluss beim Stande von 67:67 einen Notwurf von der Mittellinie abfeuerte. Der Ball verfehle den Korb deutlich, doch während alle anderen Aktiven abgeschaltet hatten, sprintete Lacey Haughian durch, griff sich den Abpraller in der Luft und legte ihn in einer Bewegung im Nachsetzen in den Korb, während die Schlusssirene ertönte.

„Ich habe gehofft, dass Tenayas Wurf reingeht, wusste aber auch, dass sich die Chance auf einen Rebound ergeben könnte. Also bin ich durchgelaufen“, erinnert sich Hau­ghian an die Szene. „Ich habe innerlich gebetet, dass mein Wurf noch innerhalb der Zeit kam. Als ich mich dann umgedreht und gesehen habe, dass die Schiedsrichter das Zeichen gaben, dass er zählt, konnte ich es einfach nicht glauben.“ In dem Moment verwandelte sich die Lindenhalle in ein Tollhaus aus Jubel und Tränen – Tränen der Freude, aber auch der Enttäuschung beim Gegner und seinen Anhängern.

Rollenspielerin wird in der letzten Sekunde zur Hauptdarstellerin

Die Frage, ob der Ball beim Ertönen der Sirene Haughians Hand schon verlassen hatte, war so strittig, dass die Halle Lions umgehend Protest einlegten. Dieser wurde nach einer kurzen Besprechung des DBBL-Schiedsgerichts jedoch abgewiesen. Damit war es offiziell: Der BV Wildcats holte erstmals den Meistertitel nach Wolfenbüttel.

In dieser letzten Sekunde einer denkwürdigen Saison wurde die damals 28-jährige Haughian von einer Rollenspielerin zur entscheidenden Figur. „Ich habe den Traum eines jeden sportbegeisterten Kindes gelebt: in einem entscheidenden Spiel um die Meisterschaft die entscheidenden Punkte zu erzielen“, beschreibt sie. Dabei schwingt auch heute noch eine gewisse Ungläubigkeit in ihren Worten mit.

Während der Saison war sie oft von der Bank gekommen, um gerade in Sachen Rebounding für Entlastung zu sorgen. Im fünften Finalduell „habe ich wirklich nicht gut gespielt“, blickt sie selbstkritisch zurück. „Ich saß dann im dritten und vierten Viertel auch die meiste Zeit auf der Bank.“ Als Trainer Vlastibor Klimes sie für die letzten Minuten wieder aufs Feld schickte, „dachte ich echt, dass er seinen Verstand verloren hat“, fügt Haughian lachend hinzu. Doch der Kulttrainer aus Tschechien hatte einmal mehr den richtigen Riecher. „Ich werde für immer dankbar dafür sein, dass Vlasti damals unser Trainer war – er war einfach nur großartig“, schwärmt die US-Amerikanerin noch heute.

Ein Team „mit menschlich tollen, supertalentierten Mädels“

Klimes war zweifelsfrei einer der ganz entscheidenden Faktoren auf dem Weg zum sensationellen Titelgewinn. Ein weiterer war die Teamchemie. Die Wildcats – damals vor allem getragen von der wieselflinken Tasha Harris, den Centerinnen Katharina Fikiel und Ieva Kulite sowie von Roli-Ann Haldin, Charmaine Callahan und Tenaya Watson – hatten zuvor die Hauptrunde der Saison 2011/2012 völlig überraschend als Tabellenführer beendet und sich damit den Heimvorteil für die jeweils entscheidenden Spiele der Play-off-Serien gesichert.

Es folgten nervenaufreibende Serien gegen die Teams aus Nördlingen (Donau-Ries) und Marburg, in denen sich die Wolfenbüttelerinnen jeweils im letzten Spiel durchsetzten. So kam es zur Finalserie gegen die Lions, die vorab ebenfalls niemand als Titelanwärter auf dem Schirm gehabt hatte. Auch diese Serie lief so, als entstammte sie der Feder eines Hollywood-Drehbuchautors. Nach 1:0-Führung verloren die Wildcats die folgenden beiden Spiele, erkämpften sich dann aber mit einem Sieg in Halle jenes fünfte Spiel in Wolfenbüttel.

„Es hat anfangs etwas gedauert, bis es sportlich richtig geklickt hat, aber dann kamen wir ins Laufen und waren nicht mehr zu stoppen. Wir hatten damals ein so großartiges Team mit menschlich tollen, supertalentierten Mädels und hatten unglaublich viel Spaß zusammen“, sagt Hau­ghian spürbar wehmütig. Bis heute versuche sie, den Kontakt zu einigen ihrer früheren Mitspielerinnen aufrecht zu erhalten und schicke „hier und da immer mal wieder eine kurze Nachricht. Die sozialen Medien machen es ja einfach, in Kontakt zu bleiben. Es ist toll zu sehen, wie alle in ihrem Leben nach dem Sport erfolgreich sind und inzwischen Familien gegründet haben.“

Eine lokale Berühmtheit nach ihrer Rückkehr in die Staaten

An das Umfeld des Wildcats-Teams, an die Stadt und die Fans denke sie bis heute ebenfalls gerne und oft zurück. Ebenso an die Stunden, Tage und Wochen nach dem Triumph – inklusive Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Wolfenbüttel. Es falle ihr jedoch schwer, irgendetwas besonders herauszuheben, „denn alles, was ich damals erlebt habe, hat mein Leben bereichert“, betont sie.

Als sie nach der Saison in ihre Heimat, eine ländlich-verschlafene Gegend im US-Bundesstaat Montana zurückkehrte, „hatten dort sehr viele Menschen von meinem Erfolg in Deutschland gehört und sogar das Video vom Livestream gesehen“, erzählt Haughian. Die News machten die Runde. „Ich habe dann Radio- und Fernsehinterviews gegeben und wurde als Gastrednerin zu einigen Sportveranstaltungen an meinem alten College eingeladen. Ich war tatsächlich erst mal so etwas wie ein lokaler Promi“, ergänzt sie mit einem breiten Grinsen.

Sie stehe zwar bis heute hobbymäßig immer mal wieder auf dem Parkett und werde wohl „niemals so ganz mit dem Basketball aufhören, weil ich den Sport viel zu sehr liebe“. Ihre Karriere als Profi endete aber mit ihrem größten Moment. Seither verwirklicht sich Haughian in ihrer Heimat in verschiedensten Rollen. In erster Linie „arbeite ich auf der Ranch meiner Familie und leite meinen eigenen Rinderzucht-Betrieb“, erzählt sie. Im Sommer sei sie zudem als Park Ranger im Einsatz. „Ich habe auch mehrere Jahre selbst als Basketball-Coach gearbeitet – und es geliebt“, sagt Haughian. Erfolge konnte sie auch dabei feiern. Einen derart großen wie den an jenem 13. Mai 2012, der ihren Namen für immer mit der Geschichte des Basketballs im geografisch so weit entfernten, in ihrem Herzen aber immer noch so nahen Wolfenbüttel verbindet, werde sie aber nie wieder erleben. „Der war einzigartig“, weiß Haughian.

