Germania Wolfenbüttel ist mit 1:2-Niederlage zufrieden

Früh in der Saisonvorbereitung hat Landesliga-Neuling BV Germania Wolfenbüttel einen echten Härtetest absolviert. Am Sonntag war Oberliga-Aufsteiger FSV Schöningen bei den Fußballern von der Schweigerstraße zu Gast. Mit der 1:2 (0:2)-Niederlage konnte BVG-Trainer Habil Turhan am Ende gut leben.

„Wir wollten das Tempo, das die FSV definitiv mitbringt, mitgehen und das ist uns über weite Strecken des Spiels auch gelungen“, sagte der Trainer nach der Partie, in der er seine Mannschaft nicht chancenlos sah. Vor allem in der ersten Hälfte trauerte Turhan der einen oder anderen vergebenen Möglichkeit hinterher. Die Tore machte aber der Gast aus Schöningen und ging mit einem 2:0 in die Kabine.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kajolli „passt perfekt ins System“ und erzielt den Anschluss

Die zweite Halbzeit ging dann aber an die Hausherren, die durch Neuzugang Fisnik Kajolli zum 1:2-Anschluss kamen (56.), was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. „Fisnik hat nicht nur aufgrund seines Treffers überzeugt. Er ist ein hervorragender Fußballer, der noch Entwicklungspotenzial hat und perfekt in unser System passt. Er ist für das Sturmzentrum definitiv gesetzt“, lobte Turhan seinen Stürmer.

Dass noch nicht alles rund gelaufen sei, liege an der frühen Phase der Vorbereitung mit vielen intensiven Trainingseinheiten. „Wir standen in dieser Woche viermal auf dem Platz, da wurden die Beine in den letzten Minuten natürlich schwer“, ordnete Turhan den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit ein und ergänzte: „Wir haben von Beginn an sechs neue Spieler eingesetzt und zur Halbzeit auf sieben Positionen getauscht. Darunter hat dann die Ordnung in unserem Spiel gelitten. Das muss in den kommenden Partien besser werden“, so Turhan.

Weitere Ergebnisse:

VfB Fallersleben – TSV Sickte 8:1

MTV WF II – MTV Hondelage 3:4

SV Gifhorn – SV Fümmelse 3:1

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de