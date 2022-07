2:0 – MTV Wolfenbüttel behält im Glutofen kühlen Kopf

Anpfiff 19.30 Uhr, das Thermometer zeigte noch stramme 39 Grad an. Das Testspiel des Fußball-LandesligistenMTV Wolfenbüttel am Mittwochabend bei Bezirksliga-Aufsteiger FC Othfresen war auch ein Willenstest. Dass der Favorit sich am Ende mit 2:0 (0:0) durchsetzte, war für MTV-Trainer Deniz Dogan eher eine Randnotiz. „Die Luft war zum Schneiden, für die Jungs war das Spiel bestimmt kein Vergnügen. Wichtiger war aber, dass wir ohne Blessuren aus dem Spiel gekommen sind.“

Deniz Dogan überlässt das Coaching der Mannschaft

Dogan hatte sich in Othfresen bewusst in die zweite Reihe zurückgezogen. Soll heißen: Der Trainer überließ seinen Spielern das komplette Management rund um die Partie. „Angefangen beim Aufwärmprogramm über Aufstellung und Ansprache vor dem Spiel, das Coaching während der 90 Minuten bis zur Besprechung in der Halbzeit – die Spieler sollten einfach mal ein Gespür dafür bekommen, sie sollten verinnerlichen, welche Aufgaben am Rande zu erledigen sind.“ Dogan hielt sich strikt im Hintergrund und in der Beobachterrolle auf: „Ich habe zu keiner Minute interveniert.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

MTV Wolfenbüttel setzt sich in der Hitzeschlacht durch

In der „Hitzeschlacht“ auf der Othfresener Bärenkopf-Anlage hatten die Wolfenbütteler zunächst Probleme, spielerische Lösungen gegen die am eigenen Strafraum tief und dicht gestaffelt stehenden Gastgeber zu finden. Halbzeit 1 blieb folglich torlos. Kurz nach dem Seitentausch knackte dann Niklas Kühle den Riegel des Neu-Bezirksligisten, er traf zum 1:0 (53.). Der eingewechselte Joscha Plünnecke, monatelang wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht, machte mit dem 2:0 (87.) den Deckel drauf.

Im „Finale“ der Othfresener Sportwoche treffen die Wolfenbütteler am Freitag (20 Uhr) auf ihren Landesliga-Kontrahenten SV Lengede. Der hatte sich bei seinem ersten Sportwochen-Auftritt einen Tag zuvor mit 7:0 gegen den Bezirksligisten SV Rammelsberg durchgesetzt.

Dogan, der in seine angestammte Rolle zurückkehren wird, freut sich auf den Vergleich. „Gegen bessere Gegner kann man mehr lernen und das im Training Geübte besser umsetzen“, sagt der 42-Jährige. „Das sind die Spiele, in denen man sieht, wo man als Mannschaft gerade steht.“ Für den MTV, der einige Urlauber ersetzen muss, ist die Partie die letzte Standortbestimmung, ehe am Sonntag, 31. Juli, in Runde 1 des Bezirkspokals beim VfB RW Braunschweig das erste Pflichtspiel ansteht.

Mehr zum Thema:

„Zu wenig“ – Deniz Dogan beklagt Chancenwucher

Germania Wolfenbüttel ist mit 1-2-Niederlage zufrieden

Salzdahlumer Taktik-Test gegen unbekannten Gegner

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de