Aus 2:2 wird 2:10 – SG Bohrstadt lacht trotz Abfuhr

Das Erstrundenspiel im Wettbewerb um den Bezirkspokal gegen Bezirksligist Goslarer SC begann für den Neu-Nordharzligisten SG Bohrstadt mit einem Paukenschlag, doch es endete mit einer ernüchternden 2:10 (2:2)-Niederlage.

Manuel Bornecke lässt die Fans der SG Bohrstadt ausflippen

Doch der Reihe nach: Dorffeststimmung und Sportwoche auf dem Sportplatz in Bornum. „Es war alles auf den Beinen“, erzählte Bohrstadts Spielertrainer Jan Bracke. „Auf dem Sportplatz war es richtig voll.“ Voller jedenfalls als an einem normalen Punktspieltag. „Die Leute waren heiß auf das Spiel“, sagte Bracke weiter. Er und seine Mitspieler aber auch. Und so verwunderte es nicht, dass die Partie zunächst einen unerwarteten Verlauf nahm. Nach nur 6 Minuten brodelte es regelrecht auf dem Bornumer Sportgelände. Bohrstadts Torjäger Manuel Bornecke hatte Maß genommen. Der Ball zappelte im Netz – 1:0 für den Außenseiter. „Die Zuschauer sind ausgeflippt“, erzählte Bracke.

Ben-Luca Prietz belohnt die SG mit dem Ausgleichstreffer

Die Platzherren wirkten durch die Führung und angetrieben vom eigenem Publikum minutenlang euphorisiert, betrieben ein immenses Laufpensum und kompensierten so das Ballbesitz- und Chancenplus des GSC. Dass die Gäste ausglichen (16.) und nach 32 Minuten mit 2:1 in Führung gingen, schockte die SG-Spieler nicht nachhaltig. Im Gegenteil: Die Gastgeber suchten ihr Glück weiter mit weit nach vorne getretenen Bällen und wurden für ihr Spiel „Marke einfach“ nach 37 Minuten belohnt. Ben-Luca Prietz, bedrängt durch mehrere GSC-Spieler, zog ab und traf zum 2:2. Der Pausenpfiff gab den Bohrstädtern die Luft zum Durchatmen.

Goslarer SC dreht in Hälfte 2 auf

In den Kabinen herrschte gegensätzliche Stimmung. Während GSC-Trainer Ingo Vandreike seine Jungs hörbar zusammenstauchte, „haben wir uns nur angeschaut und gelacht“, erzählte Bracke. „Dabei waren wir platt wie Maikäfer.“ Das zeigte sich nach dem Seitentausch. „Wir wollten so lange wie möglich ohne Gegentor bleiben.“ Doch der Schuss ging nach hinten los. Goslar drehte auf, führte nach 60 Minuten 6:2 und machte es am Ende zweistellig. „Egal“, so Bracke. „Die erste Halbzeit war genial, unsere beste Leistung, seit ich hier Trainer bin.“

Tore: 1:0 Bornecke (6.), 1:1, 2:4 Moreno (16., 49.), 1:2 Möker (32.), 2:2 Prietz (37.), 2:3, 2:5, 2:6, 2:8 Dürrbeck (46., 59., 60., 77.), 2:7, 2:10 Frank (71., 89.), 2:9 Luer (81.).

