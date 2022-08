Der Joker sticht – der BV Germania feiert den ersten Sieg

Zweites Saisonspiel, erster Sieg für Aufsteiger BV Germania Wolfenbüttel! Beim TSV Landolfshausen/Seulingen war der Fußball-Landesligist über weite Strecken die bessere Mannschaft und gewann knapp, aber verdient mit 2:1 (1:0).

Die Lessingstädter kamen deutlich besser in die Partie, hatten bereits in der Anfangsphase Chancen auf die Führung. In Minute 19 durfte Wolfenbüttel dann jubeln: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld wurde der Ball für Lando Baerwolf abgelegt, der diesen wuchtig im Kasten unterbrachte. „Die Führung war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient“, fand BVG-Co-Trainer Oussama Ouertani. „Wir hatten davor ja bereits einige Chancen gehabt.“ Aber auch die Hausherren kamen hin und wieder gefährlich nach vorne. Doch entweder war die Abwehr zur Stelle oder Keeper Lukas Brettschneider erfüllte seinen Job souverän.

In Durchgang 2 hatte die Germania eine schwächere Phase im Spiel – und das wurde direkt mit dem Ausgleichstreffer durch Mathis Gleitze bestraft (65.). „Dort haben wir einfach gepennt“, ärgerte sich Ouertani. Doch mit dem Treffer zum 1:1 fand sein Team wieder zurück in die Spur, was auch an der Einwechslung von Ivan Richir Tchani Fongang lag. Er belebte das Offensivspiel der Germanen, und er war es auch, der den Ball nach einem Gestocher im Landolfshau-sener Kasten unterbracht (75.).

In der Schlussviertelstunde galt es für die Wolfenbütteler, der letzten Angriffswelle der Gastgeber standzuhalten – und diese Aufgabe erledigten sie mit Bravour. „Großes Lob an die Mannschaft, sie stand hinten sehr kompakt, hat nicht viel zugelassen“, freute sich Ouertani über den 2:1-Sieg seiner Truppe. „Wir haben hier verdient gewonnen, über weite Strecken waren wir das bessere Team.“ Trotz der geschlossenen Mannschaftsleistung hob Germanias Co-Trainer ein Trio hervor. Neben dem Siegtorschützen Fongang lobte er Julian Bräunig und Tom-Lucas Madsack. „Die beiden haben unsere Schaltzentrale gebildet und das wirklich super gemacht.“

BVG: Brettschneider – Feder (61. Fongang), Bröer, Madsack, Kajoli (61. Winkler), Schreiber (86. Golkowski), Baerwolf (86. Rosenau), Himmstedt, Özdemir (76. Heyer), Losing, Bräunig.

Tore: 0:1 Baerwolf (19.), 1:1 Gleitze (65.), 1:2 Fongang (75.).

