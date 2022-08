Bohrstadt verliert unnötig, TuS kassiert späten Ausgleich

Die SG Remlingen/Denkte hat weiterhin eine makellose Bilanz in dieser Saison in der Fußball-Nordharzliga (Staffel 2). Die Kallmeyer-Elf setzte sich im Derby gegen den SV Kissenbrück mit 2:0 durch und hat damit drei Siege aus drei Spielen eingefahren. Die gleiche Anzahl an „Dreiern“ hat der MTV Schandelah-Gardessen eingesammelt. Mit dem 2:0 über den FSV Fuhsetal steht der Bezirksliga-Absteiger jetzt an der Tabellenspitze.

SG Remlingen/Denkte – SV Kissenbrück 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Stark (33.), 2:0 Molau (88.).

Zufrieden war SG-Trainer Sascha Kallmeyer nur mit dem Ergebnis. Der Spielverlauf habe ihm nicht gefallen. „Das war ein Arbeitssieg, aber ich bin echt angefressen, wenn ich sehe, wie Kissenbrück Fußball spielt“, sagte der Coach. Die Gäste hätten eigentlich Potenzial zu mehr, seien aber nur darauf aus gewesen, das Spiel der SG zu zerstören. Das sei schließlich auch nicht im Interesse der Zuschauer, monierte Kallmeyer.

MTV Schandelah-Gradessen – FSV Fuhsetal 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Maciu (74.), 2:0 Maschel (90.+1).

„Wir haben es lange spannend gemacht, hatten in der ersten Halbzeit drei gute Gelegenheiten“, sagte MTV-Trainer Marco Heidemann. Dass die Hausherren diese Chancen nicht nutzten, habe den Gegner stark gemacht. Den Heimsieg hätten sich die Schandelaher aber noch verdient. Andrei-Valentin Maciu und Gregor Maschel sorgten für die Tore. „Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben gegen einen Gegner, der um den Aufstieg mitspielt, lange mitgehalten“, sagte FSV-Trainer Dennis Kleinert.

SG Bohrstadt – SV Viktoria Thiede 2:4 (1:1). Tore: 0:1 Schulz (25.), 1:1 Freiberger (39./FE), 1:2 Elsner (60.), 2:2 Bornecke (67.), 2:3 Schulz (78.), 2:4 Arabzadeh (82.).

Eine unnötige Niederlage aus Sicht der Gastgeber. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben aber das Toreschießen vergessen“, ärgerte sich SG-Trainer und Keeper Jan Bracke. Lars Freiberger vom Punkt und Manuel Bornecke aus dem Spiel heraus glichen jeweils eine Führung der Gäste aus. Nach dem dritten Gegentreffer kam die SG aber nicht mehr zurück. „Vor dem Tor zum 2:3 mache ich einen riesigen Bock. Daher nehme ich die Niederlage auf meine Kappe“, sagte Bracke.

Der TuS Cremlingen (am Ball: Fabian Gilbert) schaffte es gegen Gebhardshagen (in Weiß) nicht, die Führung ins Ziel zu retten. Foto: Darius Simka / regios24

SG Achim/Börßum/Hornburg – KSV Vahdet Salzgitter II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Vöster (16.), 2:0 Bätz (47.), 3:0 Heuer (59.), 4:0 Vöster (74.).

„Kompliment an meine Mannschaft, die hat die schwache Leistung der Vorwoche wett gemacht“, lobte SG-Trainer Bilal Kötüz. Es hätte sogar noch deutlicher werden können, weil die Gastgeber einen Strafstoß verschossen. Wichtiger sei Kötüz aber ohnehin, dass seine Mannschaft dominant aufgetreten sei und kein Gegentor kassiert hat.

TuS Cremlingen – SV Gebhardshagen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Tyralla (86.), 1:1 Otto (90.+6).

Am Ende schafften es die Cremliner nicht, die späte Führung ins Ziel zu retten. „Das ist ärgerlich, aber wenn ich das ganze Spiel betrachte, ist dieser Punkt absolut in Ordnung, denn in der ersten Halbzeit waren wir gar nicht auf dem Patz“, sagte TuS-Trainer Fabian Oeft.

